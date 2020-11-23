«Решили сократить путь»: В Смоленске девочка-подросток получила сильный удар током, забравшись на грузовой поезд

В Смоленске девочка-подросток получила сильный удар током, забравшись на грузовой поезд. Фото: пресс-служба МЖД.

Страшный случай произошел в микрорайоне Сортировка в первом часу ночи 22 октября. Две подружки решили сократить путь домой и пошли через железнодорожные пути. Одна из девочек забралась на грузовой состав в парке отстоя и получила сильный разряд током.

Девятиклассницу госпитализировали в одну из смоленских больниц. Подросток получила 40 процентов ожогов кожи.

Врачи оценивают ее состояние как тяжелое.

В ЛО МВД на станции Смоленск информацию о травмировании девочки подтвердили, но опровергли, что дети хотели сделать селфи на поезде. Также в ведомстве отметили, что о суициде речи не идет.

Ранее от удара током погиб 15-летний подросток в городе Сафоново. Погибшего мальчика нашли на железнодорожных путях.