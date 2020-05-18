2020-05-18T07:36:46+03:00
Происшествия

В Сафонове ребенка нашли мертвым на железной дороге

Рассматривается три версии случившегося
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Сафонове ребенка нашли мертвым на железной дороге. Фото: из архива пресс-службы РЖД.В Сафонове ребенка нашли мертвым на железной дороге. Фото: из архива пресс-службы РЖД.
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В Сафонове 15-летнего школьника нашли мертвым на железной дороге, сообщают местные паблики. Пользователи интернета пишут о нескольких версиях случившегося. По одной, парень залез на вагон и его ударило током, по другой, что он пролезал под вагоном стоящего поезда.

- Изначально сообщалось, что школьник попал под поезд, но оказалось, что на путях он оказался уже после того, как погиб, - сообщает «Подслушано в Сафоново #1» ВКонтакте.

Правоохранительные органы пока не выступали с официальным заявлением.

Ранее смоленские поисковики помогали с поисками трехлетнего мальчика, который ушел из дома и не вернулся. Тело ребенка нашли в реке недалеко от дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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