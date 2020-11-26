Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 26 ноября: в регионе Covid-19 подтвердился почти у 12 тысяч человек

Пациентам с Covid-19 будут приносить лекарства домой. Фото: pixabay.com.

На Смоленщине продолжает расти заболеваемость Covid-19. За минувшие сутки положительные тесты получили 119 человек, один пациент погиб. С больничного выписаны 57 жителей региона.

За все время наблюдений – коронавирус подтвердился у 11786 человек.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Ранее «КП» писала о проблеме нехватки ряда медикаментов и товаров первой необходимости в аптечных сетях. Глава профильного департамента Сергей Герасимов на ряде совещаний называл срок, когда ситуация должна выправиться. Накануне депутат областной Думы Ольга Васильева подтвердила, что в регион поступила партия необходимых лекарств, а ряд пациентов с ковидом даже смогут получать их бесплатно.

Подробнее о ситуации лекарственным обеспечением в регионе можно узнать здесь.