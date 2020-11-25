В Смоленске ситуация с обеспечением медикаментами начала стабилизироваться. Фото: из архива администрации Смоленской области.

Улучшение ситуации выявил мониторинг снабжающих организаций отрасли, который ежедневно проводят депутаты фракции «Единая Россия». Информацию о поставке медикаментов подтвердил и.о.начальника профильного Департамента Сергей Герасимов.

Напомним, что 18 ноября эта крайне важная и злободневная тема стала предметом активного обсуждения на заседании фракция «Единая Россия» в региональном парламенте. По результатам подробного рассмотрения вопроса депутаты дали ряд рекомендаций Департаменту Смоленской области по здравоохранению с целью скорейшего разрешения проблемы.

«С конца прошлой недели в аптечные сети стали поступать медикаменты, необходимые для лечения новой коронавирусной инфекции, – рассказала председатель комитета областной Думы по социальной политике, член фракции «Единая Россия» Ольга Васильева. – Кроме того, в медучреждения начались поставки лекарственных препаратов для лечения больных COVID-19 в амбулаторных условиях. Уже на этой неделе в четверг-пятницу медицинские работники будут их выдавать бесплатно в поликлиниках или при посещении больных на дому. Также, в соответствии с рекомендациями депутатов в адрес профильного Департамента врачи будут выписывать в рецепте несколько наименований медицинских препаратов, включая аналоги, которые имеются в наличии в аптеках».

По словам Ольга Васильевой, несмотря на улучшение ситуации с обеспечением населения медикаментами, данный вопрос по-прежнему останется на контроле депутатов фракции «Единая Россия», продолжится взаимодействие с профильным Департаментом, учреждениями здравоохранения и аптеками региона.

«Ситуация с обеспечением лекарствами больных коронавирусной инфекцией стабилизируется. Надеемся, что в дальнейшем, хотя и наблюдается рост заболеваемости, дефицита медикаментов не будет», – отметила Ольга Васильева.

Парламентарий рассказала, что в ходе поездки в избирательный округ довела информацию об обеспечении лекарственными препаратами до депутатов Ярцевского района, где также ведется и продолжится мониторинг аптек.

«Сейчас наша главная задача – своевременно сигнализировать о проблемах нехватки лекарств, оказывать содействие в их доставке и особое внимание уделять вопросу бесплатного предоставления медицинских препаратов больным COVID-19», – подчеркнула Ольга Васильева.