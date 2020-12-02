Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 2 декабря: в фокусе внимания - врачи

У 143 заболевших подтвердился коронавирус за последние сутки. Фото: pixabay.com.

У 143 заболевших подтвердился коронавирус за последние сутки, 173 справились с болезнью. Летальных исходов не зарегистрировано. Оперативный штаб обновил данные по распространению COVID-19 в регионе.

В общей сложности в Смоленской области под медицинским наблюдением находятся 5058 человек, из них 3570 - в режиме самоизоляции, 1448 - в стационаре.

Последние несколько дней смоленские врачи находятся в фокусе особого внимания. По решению губернатора им передадут автомобили чиновников, чтобы они смогли оказать помощь к большему количеству пациентов.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Еще раньше в регионе запустили конкурс в поддержку врачей, спасающих людей в пандемию.

Также в поликлиниках сформирован комплект лекарств для пациентов с COVID, получающих лечение на дому. Их нуждающиеся получат в первые два дня с начала болезни.

А, чтобы дозвониться до «помощи» можно было быстрее, в регионе запускают новый сервис – вызвать врача на дом станет доступно через портал Госуслуг.