Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 4 декабря: врачам помогли транспортом

Врачей, обслуживающих пациентов с COVID-19, стали возить на машинах. Фото: администрация г. Смоленска.

Еще 146 пациентов с коронавирусом выявлены в Смоленской области за последние сутки, 1 погиб. В то же время 110 человек полностью выздоровели.

Под присмотром медиков сейчас находятся 4983 жителя региона, из них 3528 пребывают в режиме самоизоляции, 1455 лежат в стационаре.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Ранее власти региона выделили 30 машин для нужд больниц, еще 60 автомобилей удалось передать районным администрациям и муниципальным предприятиям. Также в настоящее время идет закупка трех машин для регионального здравоохранения.

Многие врачи уже начали пользоваться услугами транспорта, ведь на нем им удается объехать большее число пациентов, которые проходят лечение на дому.