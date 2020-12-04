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Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 4 декабря: врачам помогли транспортом

«КП» собрала последние новости по коронавирусу в регионе на 4 декабря
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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Врачей, обслуживающих пациентов с COVID-19, стали возить на машинах. Фото: администрация г. Смоленска.

Врачей, обслуживающих пациентов с COVID-19, стали возить на машинах. Фото: администрация г. Смоленска.

Еще 146 пациентов с коронавирусом выявлены в Смоленской области за последние сутки, 1 погиб. В то же время 110 человек полностью выздоровели.

Под присмотром медиков сейчас находятся 4983 жителя региона, из них 3528 пребывают в режиме самоизоляции, 1455 лежат в стационаре.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Ранее власти региона выделили 30 машин для нужд больниц, еще 60 автомобилей удалось передать районным администрациям и муниципальным предприятиям. Также в настоящее время идет закупка трех машин для регионального здравоохранения.

Многие врачи уже начали пользоваться услугами транспорта, ведь на нем им удается объехать большее число пациентов, которые проходят лечение на дому.

КАРТИНА ДНЯКоронавирус в Смоленске 2020: последние новости

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