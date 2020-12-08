Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 8 декабря: врачей начнут кормить горячим питанием

С марта COVID-19 найден у 13 481 жителей области. Фото: pixabay.com.

149 человек с COVID-19 выявлено за последние сутки в Смоленской области, 35 выздоровели – таковы итоги тестирования, которые провели в регионе за последние сутки.

Всего коронавирус подтвержден у 13 481 человека, 9698 выздоровели, 287 погибли.

С марта COVID-19 найден у 13 481 жителей области. Фото: pixabay.com.

В общей сложности в Смоленской области под медицинским наблюдением находятся 5047 человек, из них 3598 – в режиме самоизоляции, 1449 – в стационаре.

Ранее стало известно, что в Смоленской области 700 медиков, лечащих COVID-19, получат горячее питание. Бесплатную еду доставят в 16 учреждений региона, на базе которых в настоящее время развернуты инфекционные госпитали.