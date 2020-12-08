В Смоленской области 700 медиков, лечащих COVID-19, получат горячее питание. Фото: pixabay.com.

На питание ежемесячно будут выделять из регионального бюджета около 1,6 млн рублей. Готовить еду будут сторонние организации, а привозить намерены в одноразовой посуде.

- Новая мера поддержки медицинских работников рассчитана на врачей, медсестер, младший медицинский персонал, работающих в «красных зонах» и оказывающих медицинскую помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией, находящимся на стационарном лечении, - сообщили в администрации региона.

Ранее 90 служебных машин получили врачи в Смоленской области. Транспорт выделили администрации и благодаря ему в регионе удастся повысить оперативность оказания медицинской помощи в условиях борьбы с пандемией коронавируса.