Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 11 сентября: карантин вводить не планируют

10 новых заболевших коронавирусом выявлено за сутки. Фото: из архива издания. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

10 новых заболевших коронавирусом выявлено за сутки, сообщает столичный Оперативный штаб. В то же время 28 человек выздоровели. Новых летальных исходов не зафиксировано.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

В больницах региона находится около 300 человек.

Ранее глава региона Алексей Островский ответил на волнующий многих смолян вопрос — будет ли регион снова закрываться на карантин. Губернатор отметил, что вирус никуда не ушел, но пока принятия столь кардинальных мер не требуется.