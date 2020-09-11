Смоленский губернатор рассказал, введут ли в регионе карантин. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

В соцсетях прошел очередной прямой эфир с участием губернатора Алексея Островского. На этот раз его собеседником стала Инна Демидова, глава Вяземского района.

Смоляне поинтересовались будет ли снова введен карантин по коронавирусу. В ответ глава региона обратил внимание, что вирус никуда не ушел и в регионе продолжают фиксироваться случаи заражения коронавирусной пневмонией. Напомнил, что на Смоленщине введен третий этап снятия ограничений.

- Дальше будем следить за эпидемиологической обстановкой и прислушиваться к рекомендациям Управления Роспотребнадзора, - сказал Алексей Островский.

В настоящее время власти не планируют вводить новых ограничений. Свою работу продолжат, в том числе, учебные заведения. Как-то ограничивать их работу и переводить школьников на дистанционное обучение пока не собираются.

«КП» ежедневно отслеживает ситуацию по заболеваемости коронавирусной инфекцией. Посмотреть динамику по выявлению новых случаев можно здесь.