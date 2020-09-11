В Смоленских «Вишенках» прошел «Урок добра». Фото: Андрей Смирнов.

- Они дают свой положительный эффект детям с различными заболеваниями и помогают ребенку раскрепоститься, убрать те барьеры, которые мешают ему сказать слово или показать свои эмоции. Канистерапия позволяет ребенку стать самим собой, ничего не бояться, - пояснила директор реабилитационного учреждения Светлана Новикова.

Чтобы получить возможность участвовать в данном виде терапии активисты объединения прошли необходимую подготовку, 9 собак получили соответствующие сертификаты об обучении. Сегодня волонтеры организации сотрудничают с рядом социальных заведений и под руководством врачей и педагогов проводят занятия с элементами канистерапии.

Обращаясь к присутствующим, спикер регионального парламента Игорь Ляхов отметил, что к заботе об особенных детях присоединяется много неравнодушных людей, которые безвозмездно, не по долгу службы, а по зову души ведут эту непростую работу.

- Я знаю, что в центре «Вишенки» оказывается вся необходимая помощь детям, их родителям, а то, что сегодня делают энтузиасты кинологического центра, является важным подспорьем в такой деятельности. Дети с особенностями в развитии чувствуют доброту и тепло, исходящие от четвероногого друга, что может стать важным импульсом для улучшения состояния ребенка, - сказал Игорь Ляхов, выразив слова искренней признательности и вручил Благодарности членам центра «Гранд» за интенсивную социальную деятельность, способствующую реабилитации детей, а также активную общественную и просветительскую работу по вопросам, связанным с животным миром.

В Смоленских «Вишенках» прошел «Урок добра». Фото: Андрей Смирнов.

Елена Гиндуллина, возглавляющая данный кинологический клуб, рассказала, что результат их труда заметили не только волонтеры, но и специалисты.

- Дети в общении с животными раскрываются, меняются на глазах. Когда я много лет назад первый раз приехала со своей собакой в интернат, то увидела, что они искренне откликаются на общение с животными. Я не могла сдержать слезы и решила, что это интересно и может принести пользу. Затем я позвала своих друзей-собаководов, и с того момента началась наша деятельность, - поделилась организатор «Урока добра».

В ходе занятия воспитанники восстановительного центра увлеченно отвечали на вопросы о собаках и с интересом смотрели цирковые трюки в их исполнении. Но самые яркие впечатления, по отзывам присутствующих, доставило близкое общение с четвероногими питомцами, когда каждый желающий смог их погладить, угостить лакомством и задать вопросы владельцам животных.

В Смоленских «Вишенках» прошел «Урок добра». Фото: Андрей Смирнов.

- Это было очень интересно и забавно. У меня самого живут 4 собаки, и я немного занимаюсь дрессировкой. Больше всего меня удивило, как они умеют подолгу стоять на задних лапах, - рассказал находящийся на реабилитации Александр Дубенков.

- Это радость для детей и эмоциональный подъем, потому что в период пандемии они соскучились по общению, тем более по общению с такими замечательными животными, как собаки. Я с большой благодарностью отношусь к нашим социальным партнерам, которые прошли профессиональную подготовку и провели не просто яркое, а правильно построенное занятие, так необходимое нашим детям, - подытожила Светлана Новикова.