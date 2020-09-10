Смоленским поисковикам вручили ключи от микроавтобуса

Собственный микроавтобус поможет доставлять участников Вахт Памяти, особенно в удаленных районах, где сложно найти транспорт. Фото: Андрей Смирнов.

- Я очень высоко ценю вашу работу, – обратился руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов к поисковикам, вручая подарок. – Огромные вам слова благодарности и, конечно же, низкий поклон. Более 30 лет вы возвращаете домой тех, кто долгое время считался без вести пропавшими, восстанавливаете утраченные имена. Поисковое движение Смоленской области является одним из мощных в России и известно далеко за пределами нашей страны. Вот уже 23 года в регионе проходит Международная Вахта Памяти.

Руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов. Фото: Андрей Смирнов.

Для нас это очень ценный подарок. Собственный микроавтобус поможет доставлять участников Вахт Памяти, особенно в удаленных районах, где сложно найти транспорт. Очень приятно, что нас окружают люди, которые не просто говорят, а делают, – рассказала депутат Госдумы Ирина Оленьчива, директор Центра патриотического воспитания «Долг», который координирует работу поисковых отрядов в регионе.

Несмотря на ограничительные меры в период пандемии смоленским поисковикам удалось провести ряд экспедиций. Вахты Памяти стали не такими продолжительными, но по-прежнему результативными. В этом году отрядам удалось поднять более 900 останков солдат.

Сергей Неверов рассказал о своем деде, захоронение которого помогли найти брянские поисковики. Сержант Терентий Иннокентьевич Неверов похоронен в селе Косицы Брянской области.

- Только в 2012 году я смог приехать на братскую могилу, где захоронен мой дед. Мы очень долго ее искали, потому что в похоронке была указана Орловская область (прим. ред.: с 1944 года деревня вошла в состав Брянской области). Но силами поисковиков удалось найти это место. В этих краях в марте 1943 года сражались бойцы 28-й отдельной Алтайской лыжной бригады. Из 3 тысяч 700 сибиряков в живых осталось около двухсот, – рассказал Неверов.

На территории Гагаринского района со всеми воинскими почестями будут погребены 127 останков солдат, поднятых осенью прошлого года и в ходе нынешних экспедиций. Примечательно, что удалось установить 18 имен, найти семьи троих бойцов. Теперь жители Воронежской, Оренбургской областей, Башкирии знают, что их герой пал на Смоленской земле.

Фото: Андрей Смирнов.

- К сожалению, у нас не было экспедиций в апреле-мае, мы не могли выезжать в леса. Лишь в конце августа разрешили небольшими группами собираться, – рассказала лидер поискового движения на Смоленщине, координатор проекта «Единой России» «Связь поколений» Нина Куликовских. – Сейчас на экспертизе находятся четыре медальона, а это значит еще четыре новых имени. В этом году впервые в Смоленскую область приехал отряд из Якутии. Девять тысяч километров между нами! Представляете, они приехали ради того, чтобы работать с нами, идти в наши леса, поднимать солдат».

Более 30 лет поисковики исследуют разные уголки Смоленщины, где отважно сражались наши деды и прадеды. На территории региона работают 74 отряда, их усилиями поднято более 50 тысяч останков солдат.