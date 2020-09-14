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Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 14 сентября: еще 12 человек заразились вирусом

«КП» собрала новые данные по коронавирусу в Смоленске и области на 14 сентября
Источник:kp.ru
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Еще 12 человек заразились вирусом на Смоленщине

Еще 12 человек заразились вирусом на Смоленщине

Фото: pixabay.com

12 новых заболевших, 8 выздоровели. Столичный Оперативный штаб представил свежие данные по распространению Covid-19. Ситуацию с заболеваемостью коронавирусом можно назвать стабильной. В регионе сохраняется масочный режим, население просят сохранять социальную дистанцию.

Новых умерших от инфекции и вызванных ей осложенений нет.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Всего в регионе подтвердилось заражение коронавирусом 6349 человек, из них выздоровели 5564, умерли 135. В коронавирусной статистике не отображаются пациенты с подтвержденным инфицированием, если основными причинами смерти у них были иные, кроме коронавируса и вызванных им осложнений.

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