1 октября - День компании ОАО «Российские железные дороги». Фото предоставлено Службой корпоративных коммуникаций МЖД и Технической библиотекой на станции Смоленск.

Важно, что, устремляясь в будущее, ОАО «РЖД» опирается на лучшие традиции российских железных дорог - это железобетонное основание для движения вперед по стальному пути.

День компании ОАО «РЖД» - хороший повод отметить важную роль железнодорожного транспорта в социально-экономическом развитии страны, Смоленского региона и, конечно, поблагодарить всех тружеников крупнейшей транспортной компании за ежедневную кропотливую и ответственную работу. Каждый из железнодорожников горд своей причастностью к общему делу - развитию железнодорожного транспорта на благо Отечества.

Смоленский регион по итогам работы за II квартал 2020 года стал лучшим среди восьми регионов Московской железной дороги. Основным богатством компании являются люди - сплоченный коллектив профессионалов, успешно решающих сложнейшие управленческие и производственные задачи.

По случаю победы в дорожном соревновании многие работники предприятий Смоленского региона МЖД были отмечены наградами за добросовестный труд. Одним из таких передовиков производства стала дежурный по железнодорожной станции Смоленск-Сортировочный Юлия Морозова. Заместитель начальника Московской железной дороги по территориальному управлению Юрий Базаров торжественно вручил ей Почётную грамоту ОАО «РЖД».

Закономерно, что День компании практически совпадает с другой знаменательной датой, которая отмечается в сентябрьские дни - 150-летие открытия движения по Московско-Смоленской железной дороге. Первый поезд из Смоленска в Москву отправился 20 сентября 1870 года, а с 1 октября 1870 года из-за наплыва пассажиров был пущен дополнительный поезд. Давайте сегодня вспомним, как все начиналось, 150 лет назад…

В России XIX века шло форсированное железнодорожное строительство. Крымская война 1853-1856 годов показала острую необходимость в строительстве железных дорог. Одним из важнейших направлений было Московско-Брестско-Варшавское, началом его стала магистраль Москва-Смоленск.

1 октября - День компании ОАО «Российские железные дороги». Фото предоставлено Службой корпоративных коммуникаций МЖД и Технической библиотекой на станции Смоленск.

В 1857 году Александр II подписал указ о создании железнодорожной сети в Российской Империи, в 1865 году утверждается план сооружения 7117 километров железных дорог. Строительство велось очень активно - прирост железнодорожной сети ежегодно составлял 1-2 тысячи километров! Между губерниями началась конкуренция за право получения высочайшего соизволения и денежных средств на прокладку железных дорог именно в их местности. Смоленское и Московское земства приводили свои аргументы в пользу трассы от Москвы до Смоленска и далее на запад. Члены Смоленской губернской земской управы упирали на то, что новая магистраль свяжет Москву с Варшавой. В столице Царства Польского размещалась русская армия с большим количеством боеприпасов и первоклассных фортификационных сооружений.

В октябре 1868 года принимается высочайшее решение о строительстве железной дороги Москва-Смоленск. Это было воспринято как эпохальное для смоленского края событие. В телеграмме председателя губернского земского собрания в уездные управы сообщалось: «Таким образом, завершено дело, от которого зависит возрождение Смоленской губернии, дело историческое, которое имеет неисчислимые последствия для блага… всей России: от Московско-Смоленской дороги будут не одни материальные выгоды, вместе с тем она должна иметь нравственное влияние на весь ход русской истории и на дальнейшие судьбы русского народа».

К работам приступили 1 мая 1869 года, причем одновременно из Москвы и из Смоленска. С целью предотвращения срыва работ ввели запрет на открытие питейных заведений не ближе определенного расстояния от места строительства. Труд рабочих-строителей, в большинстве своем крестьян из окрестных деревень, был изнурителен. Вот что писал очевидец строительства врач Д.Никитин: «Рабочий день начинался с рассветом и продолжался до заката солнца. Часто приходилось трудиться на болотах по колено в воде, в дождь или солнцепек, копая землю и отвозя ее тачкой. Наиболее тяжелый труд был у тачечников, везущих 15 - 20-пудовую тачку, балансируя по доскам, что приводило к мучительным болям в руках, ногах и пояснице от такого страшного напряжения».

9 августа 1870 года от Смоленска до Гжатска прошли первые рабочие поезда. Открытие Московско-Смоленской железной дороги состоялось 19 сентября, открытие движения - 20 сентября. График движения поездов был составлен на одну пару - из Москвы в 8 часов 30 минут, из Смоленска - в 11 часов 50 минут. Из-за наплыва пассажиров с 1 октября 1870 года - 150 лет назад - был пущен дополнительный поезд.

Для защиты от снежных заносов по обеим сторонам пути были высажены дубы. По пути из Москвы в районе платформ Петелино и Часцовской и в наши дни видны сохранившиеся ряды этих вековых деревьев. Кстати, гайки крепления рельсов нужно было подтягивать ключом. Но были случаи откручивания гаек на грузила для сетей. О таком случае А.П. Чехов написал рассказ «Злоумышленник». Когда писатель работал врачом в Звенигороде, он услышал этот рассказ от попутчиков от станции Голицыно.

В холодное время года проводники приносили ведра с горячими кирпичами в вагоны второго и третьего классов, вагоны первого класса отапливались печами. Впервые в России на Московско-Брестском направлении стали применять газокалильные фонари для освещения вагонов.

Вагоны первого класса оснащались мягкими креслами и диванами, обитыми красным бархатом, однако спальные места в привычном сегодняшнем понимании отсутствовали. У вагонов второго и третьего классов не было ступенек, и их пассажирам приходилось прыгать прямо из дверей на низкие платформы.

1 октября - День компании ОАО «Российские железные дороги». Фото предоставлено Службой корпоративных коммуникаций МЖД и Технической библиотекой на станции Смоленск.

В 1870-1871 годах была построена линия Смоленск - Брест общей протяженностью 627 верст. Тогда же дорога получила название Московско-Брестской. Дорога от Смоленска до Бреста длиной 650 километров была построена всего за 18 месяцев.

С 1877-го по 1892 г. был уложен второй путь на всем протяжении дороги. В 1896 году по настоянию военного ведомства Московско-Брестская железная дорога, как имеющая крайне важное стратегическое значение, была выкуплена в собственность государства.

Строительство Московско-Брестской железной дороги имело большое значение для экономики, способствовало развитию промышленности России: по условиям концессии не менее одной трети необходимого оборудования надлежало закупить внутри страны. Это составляло без малого более миллиона пудов рельсов, 44 паровоза, 20 пассажирских и 800 товарных вагонов.

Сергей БАБАРЫКО, Ирина ГУБЧИК

Источник: История железных дорог на территории Смоленской области /Белогурова Т.А. Смоленск, 2018. Материал и фото предоставлены Службой корпоративных коммуникаций МЖД и Технической библиотекой на станции Смоленск.