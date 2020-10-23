Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 23 октября: ужесточение ограничений

Число заболевших коронавирусом продолжает расти. Фото: из архива издания. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

97 заболевших выявили в Смоленской области за последние сутки. 32 человек выздоровели, 8 погибли. Обновленную информацию по заболеваемости представил столичный Оперативный штаб.

Сутки ранее региональный Оперативный штаб сообщал, что в Смоленской области под медицинским наблюдением находятся 3904 человека, из них 2969 - в режиме самоизоляции, 935 - в стационаре.

Общее число заболевших в регионе близится к отметке в восемь тысяч человек.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Ранее в Смоленской области снова ужесточили ограничения из-за угрозы распространения Covid-19. Так, образовательным организациям запретили массовые мероприятия любого вида. Однако сам процесс не приостановлен. Также на некоторое время приостанавливается участие сторонних организаций в реализации дополнительных образовательных программ.

Значительные изменения произошли в части обязательной самоизоляции для людей, въезжающих в регион. Но для некоторых категорий есть поблажки. Подробнее о новых правилах – здесь.