«Зеленый пояс» Смоленска спасут от застроек

2 Авг. 06:47 2018-08-02T06:54:01+03:00

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На минувшей неделе в парке «Реадовка» областного центра губернатор Алексей Островский провел выездное совещание, обсудив с подчиненными создание дополнительных кластеров лесопаркового «зеленого пояса» города Смоленска. По территории излюбленного места отдыха смолян вместе с главой региона прошлись заместитель губернатора Юрий Пучков, представители профильного департамента и дирекции особо охраняемых природных территорий Смоленской области (уполномоченный орган по созданию зеленого пояса. – Прим. ред.).

Глава региона поинтересовался у руководителя дирекции особо охраняемых природных территорий Смоленской области Натальи Ушковой текущим положением дел по созданию зеленого лесопаркового пояса города Смоленска «Красный Бор» и включении в него парков «Реадовка» и «Соловьиная роща», лесопарка «Вязовенька» и рекреационной зоны «Пасовский лес».

Наталья Михайловна сообщила, что Реадовский парк создавался в 60-е годы прошлого столетия в память о событиях Великой Отечественной войны. Уже тогда смоленские биологи видели необходимость в формировании лесопаркового зеленого пояса.

- К сожалению, прошло почти 60 лет, но ничего в этом направлении не было сделано. Ваше решение, Алексей Владимирович, узаконить статус лесопаркового зеленого пояса и предотвратить негативное воздействие на окружающую среду, включая несанкционированное строительство и вырубку, – это большой прогрессивный шаг к выполнению задач, поставленных президентом страны по пространственному развитию городов, созданию благоприятной окружающей среды. И мы в настоящее время работаем над выполнением этих поручений, – подчеркнула Наталья Ушкова, детально проинформировав главу региона о проделанной подготовительной работе, в том числе и по территории «Красного Бора».

В частности, в настоящее время дирекцией заключен договор со специализированной организацией «Центр защиты леса по Смоленской области» на проведение мониторинга санитарного и лесопатологического состояния зеленого фонда, чтобы лес соответствовал статусу «зеленых легких» Смоленска. Его мероприятия, по словам Натальи Ушковой, включают обследования на предмет наличия насекомых-вредителей, заболеваний деревьев, исследование санитарного состояния участков. Необходимые работы должны быть проведены в течение лета с последующим устранением выявленных недостатков.

Вице-губернатор Юрий Пучков также получил указание от губернатора:

- Вы знаете мою принципиальную позицию о недопущении застройки территорий общего пользования природного комплекса города Смоленска, его лесных и парковых зон, вырубки зеленых насаждений. Необходимо, чтобы профильный департамент и иные подведомственные учреждения в ежедневном режиме мониторили этот вопрос, контролировали, чтобы все установленные требования к лесопарковым зеленым поясам соблюдались на 100% – чтобы не было никаких вырубок лесного массива, никакого незаконного строительства. А законного там соответственно уже не может быть по определению в связи с существующими запретами, – сказал губернатор Алексей Островский.

Глава региона Алексей Островский (слева) на выездном совещании в парке

Подводя итоги совещания, Алексей Островский особо подчеркнул:

- С учетом того, что эти решения были мною приняты в интересах смолян, в интересах тех, кто приезжает в наш город с гостевой или туристической целью, нужно организовать данный процесс таким образом, чтобы люди знали о проводимой работе и были спокойны. Все мы помним ситуацию, предшествующую тому, как «Красный Бор», являющийся «зелеными легкими» Смоленска и излюбленным местом отдыха горожан с уникальной природной флорой и фауной, стал особо охраняемой территорией регионального значения – памятником природы. Сколько обращений от жителей поступило в мой адрес с просьбой защитить «Красный Бор» от незаконных вырубок леса, от незаконного строительства и иных злоупотреблений. Эта проблематика получила широкий общественный резонанс, поскольку смоляне не знали позицию власти – будет ли она препятствовать или, напротив, поощрять либо игнорировать подобные вещи. Благодаря разъяснительной работе и моим неоднократным заявлениям нам удалось снять социальную напряженность по данному вопросу.

Подобным образом нужно действовать и сейчас, информируя наших граждан о том, что и администрация области, и лично губернатор гарантируют им, что ни одно дерево на территории зеленого лесопаркового пояса города Смоленска, включающего теперь лесопарковые массивы «Реадовка», «Соловьиная роща», «Пасовский лес» и «Вязовеньки», не будет вырублено. Как и то, что там не появится ни одной незаконной постройки,- отметил глава регииона

Внимание!

Первый в России лесопарковый «зеленый пояс» Смоленска площадью свыше 388 га появился по инициативе главы региона в начале 2017 года на территории «Красного Бора». Во внимание была принята значимость сохранения экосистемы областного центра и обеспокоенность горожан незаконным строительством и вырубкой лесного массива. Уникальный опыт Смоленской области стал примером для других регионов.

В рамках этой работы по указанию Алексея Островского и инициативе регионального ОНФ в мае нынешнего года состоялись общественные слушания о включении в зеленый пояс Смоленска дополнительных лесопарковых зон общей площадью свыше 269,6 гектара, в том числе, парков «Реадовка» и «Соловьиная роща», рекреационной зоны «Пасовский лес» и лесопарка «Вязовенька».