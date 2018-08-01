Личный кабинет - всегда открытая налоговая инспекция

1 Авг. 10:00 2018-08-01T10:11:13+03:00

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- Татьяна Анатольевна, личный кабинет – конечно, не изобретение налоговой службы, но именно в этом ведомстве линейка сервисов для разных категорий плательщиков стремительно набирает популярность, развивая свой функционал, обеспечивающий электронное взаимодействие по целому ряду направлений. Сколько смолян уже стали хозяевами своих Интернет-инспекций?

- Самый высокий рейтинг у личного кабинета физических лиц. В настоящий момент мы уверенно приближаемся к 70 тысячам пользователей, а по стране их уже десятки миллионов. Ежегодно растет и количество обращений к сервису.

- На Ваш взгляд, чем в основном продиктовано желание открыть личный кабинет налогоплательщика? Это закономерный шаг в мир современных технологий, желание контролировать свои налоговые расчеты или результат банальной нехватки времени?

- Если говорить коротко, то это и то, что вы уже перечислили, и антикоррупционная среда, и вопрос комфорта, и отсутствие привязки к географии конкретного населенного пункта, и график, удобнее которого придумать невозможно. Личный кабинет – это налоговая инспекция, которая работает 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, без перерыва на обед, без праздничных дней, без выходных. И зайти в него можно из любого места земного шара, где есть Интернет.

- Это сокращает очереди и нагрузку на кадровый состав налоговых органов?

- Несомненно, очереди в последние годы практически отсутствуют, сокращается и время обслуживания. Что касается занятости инспекторов, то электронная среда в отдельных направлениях перераспределяет нагрузку, а, в конечном счете, безусловно, позволит существенно разгрузить и кадровый состав.

- А как личный кабинет практически помогает самому налогоплательщику?

- Это «ключ» к его налоговым обязательствам. В открытой виртуальной инспекции отражается информация об объектах налогообложения, данные о расчетах с бюджетом, сведения о корректировках платежей, о задолженности и переплатах, переписка с налоговым органом. Кроме информационной составляющей ресурс выполняет еще и функцию личного архива. Хранящийся документ также может быть в любое время скопирован на флеш-носитель или распечатан.

Более того, хозяин такой инспекции при желании проходит и декларационный марафон, и кампанию по уплате имущественных налогов физических лиц, включая погашение налоговых обязательств в режиме онлайн, в несколько кликов компьютерной мышки. Разве не о таком техническом удобстве мечтает каждый налогоплательщик?

- В идеале хорошо бы еще, чтобы предельно простой была навигация, ясными - разъяснения, понятными – исчисления.

- Для этого делается немало, программные версии модернизируются с учетом предложений экспертных групп. Можно сказать, что сегодняшний сервис – результат усилий налоговиков и налогоплательщиков в желании четко и в срок выполнять свои задачи.

- Все актуальнее с каждым днем одна из них – оплатить имущественные налоги физических лиц за 2017 год. Использование личного кабинета в этом вопросе как помогает гражданам?

- Начнем с того, что владельцы паролей первыми самостоятельно получают налоговые уведомления через личный кабинет, а потому имеют возможность для раннего старта. Во-вторых, их квитанции всегда доступны пользователю ЛК и могут быть при необходимости распечатаны повторно, оплачены в режиме онлайн. В-третьих, ресурс предоставляет возможность обратной связи в случае обнаружения неточностей в налоговом уведомлении. В-четвертых, помогает осуществлять контроль всех платежей, история которых остается в личном кабинете.

- Налоговые уведомления в электронном виде и в бумажном имеют существенные отличия?

- Нет, информация размещается одна и та же.

- Думаю, большинство получателей смотрит сразу на сумму, а потом пытается убедиться в точности расчетов. Как это сделать?

- Если возникают проблемы, можно воспользоваться специальными сервисами или промо-страницей на официальном сайте налоговой службы www.nalog.ru. В последней, к примеру, можно найти раздел «Разбираемся в своем налоговом уведомлении». Многие типичные вопросы плательщиков снимаются сразу при прочтении. Собственно, это и есть задача указанного ресурса. Такой помощник-консультант в этом году у налогоплательщиков появился впервые.

- А если уведомление и вовсе не получено?

- Промо-страница «Налоговое уведомление 2018» и на этот вопрос дает ответ. Ситуация может иметь место, если произошла накладка с почтовой доставкой, если сумма начислений меньше 100 рублей или их вовсе нет в указанном периоде. Начислений также может не быть, если не поступили сведения из регистрирующих органов. Но если есть объект налогообложения, то не забудьте о нем заявить. Это обязанность гражданина.