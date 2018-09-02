Два в одном

2 Сент. 23:00 2018-09-02T23:23:55+03:00

В Хиславичах объединяют два детских садика. С осени почти 200 малышей будут развиваться и получать дошкольное образование в более комфортных условиях.

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Губернатор Алексей Островский побывал с рабочей поездкой в Хиславичском районе, где проинспектировал ход ремонтных работ в детском саду «Аленушка», и обсудил с главой муниципалитета актуальные для местного самоуправления вопросы, требующие содействия со стороны региональной власти.

Места - есть!

ФОТО: admin-smolensk.ru

Первым делом глава региона посетил детский сад «Аленушка». Как пояснил глава Хиславичского района Петр Шахнов, это дошкольное учреждение было введено в эксплуатацию в 1985 году и рассчитано на 280 воспитанников. Сейчас «Аленушка» закрыта на ремонт, но в начале осени вновь распахнет свои двери для 102 юных хиславичан, с которыми в шести разновозрастных группах будут работать восемь педагогов. В ближайшее время к ним присоединятся ребята из детского сада «Ручеек», также расположенного на территории поселка.

«Это дошкольное учреждение находится в старом деревянном здании.В целях оптимизации 67 детей будут переведены сюда, потому что данный детский сад является для нас базовым и более удобным с точки зрения своего территориального размещения», - рассказал Петр Шахнов, добавив при этом, что в «Аленушке» требуется установить новые оконные и дверные блоки, смета на которые проходит согласование в департаменте по строительству и ЖКХ, а также полностью заменить электропроводку.

К слову сказать, помимо детского сада, в здании располагается Дом детского творчества и районное отделение «ЮНАРМИИ», поэтому необходимость проведения ремонтных работ остро стоит на повестке дня.

«Петр Петрович (Шахнов), Оксана Геннадьевна (Кирсанова, и.о. заведующей детского сада «Аленушка»), средства на замену новых окон и дверей я выделю сразу же, как только смета пройдет согласование в профильном департаменте. Кроме того, чтобы комплексно решить существующую проблему, необходимо в кратчайшие сроки выполнить проектно-сметную документацию по замене электропроводки для того, чтобы оперативно ее поменять. Желательно это сделать в нынешнем году. Когда все будет сделано, приеду проверю», - дал указание Алексей Островский.

Однако, пожалуй, самая серьезная проблема на сегодня - ремонт крыши. Из-за постоянных протечек последние 10 лет детские группы располагались на первом этаже, тогда как второй - практически не использовался. На данный момент по договоренности губернатора за счет средств агрохолдинга «Тропарево» (подразделение ОАО «Останкинский мясоперерабатывающий комбинат») завершается возведение новой двухскатной крыши стоимостью около 5 миллионов рублей.

«Я хотел бы выразить признательность Михаилу Владимировичу Попову (председатель Совета Директоров Группы компаний «Останкино») и Анатолию Викторовичу Черкасову (финансовый директор агрохолдинга) за финансовую помощь, а в ряде случаев и личное участие в решении социальных проблем муниципальных образований Смоленщины, в том числе Хиславичского района. Отрадно, что инвесторы поддержали нашу просьбу о выделении средств на ремонт крыши детского сада «Аленушка». Поэтому говорю самые добрые слова в их адрес. Побольше бы нам такого социально ответственного бизнеса», - подчеркнул губернатор.

Проинспектировав второй этаж, глава региона заявил: «Хорошо, что поднялись на второй этаж, потому что, когда снаружи смотришь на этот детский садик, даже представить себе невозможно, что внутри увидишь такое катастрофическое положение. Обязательно выделим деньги из регионального бюджета, Оксана Геннадьевна (Кирсанова), совместно с инвестором поможем привести в порядок крышу и второй этаж, чтобы в «Аленушке» был организован полноценный воспитательно-образовательный процесс».

Отвечая на вопрос губернатора о том, как обеспечивается безопасность детей в дошкольном учреждении, Оксана Кирсанова проинформировала, что в прошлом году в «Аленушке» была установлена система видеонаблюдения, в этом - тревожно-вызывная сигнализация с выводом сигнала тревоги на пульт дежурного Починковского филиала управления вневедомственной охраны войск Росгвардии. Кроме этого, проведена плановая замена автоматической пожарной сигнализации.

«С территорией у вас все в порядке, Оксана Геннадьевна, видно, что коллектив бережно и с любовью относится ко всему, что здесь находится», - отметил Алексей Островский после экскурсии.

На вкус и цвет

ФОТО: admin-smolensk.ru

В этот же день Алексей Островский побывал в магазине Хиславичского районного потребительского общества в деревне Черепово, который обслуживает более 300 жителей близлежащих населенных пунктов.

Напомним, в мае этого года на площадке Петербургского международного экономического форума было подписано трехстороннее соглашение между администрацией региона, Центральным союзом потребительских обществ Российской Федерации и Смоленским областным союзом потребительских обществ. Оно предусматривает сотрудничество участников в формировании единой политики для осуществления совместной деятельности, развитие и использование потенциала потребительской кооперации региона для улучшения обслуживания и повышения уровня жизни и благосостояния сельского населения, удовлетворения его потребностей в товарах и услугах, а также совершенствование системы заготовки и переработки сельскохозяйственной продукции.

Глава региона увидел, как работает торговая точка, познакомился с ассортиментом предлагаемой продукции, а также, пообщавшись с покупателями, оценил уровень обслуживания жителей района, в том числе в труднодоступных и малочисленных населенных пунктах, где нет продуктовых магазинов.

Сегодня на полках магазина присутствует продукция как местного производства - мясные полуфабрикаты и кондитерские изделия, так и поставленная другими потребительскими кооперативами через собственную базу - хлебобулочные изделия, безалкогольные напитки и др. «Кооперация представила здесь более 40% собственной продукции. Вот, например, вы видите на прилавке хлебобулочные изделия, мы их делаем сами», - обратил внимание главы региона председатель совета Смоленского областного союза потребительских обществ Виктор Акимов.

«Для сельского магазина номенклатура товаров очень широкая. И я уверен, что хозяйки могут приобрести в данной торговой точке все необходимое. Более того, радует большой ассортимент продукции местных производителей. Все свежее и качественное», - поделился своими впечатлениями Алексей Островский.

Также Виктор Акимов обратил внимание главы региона, что Хиславичское райпо обеспечивает доставку продуктов питания и товаров первой необходимости в труднодоступные населенные пункты - в районе сегодня 39 таких деревень, где проживают около 600 человек. Согласно графику, подобные магазины «на колесах» круглогодично несколько раз в неделю поставляют населению продукты, что особенно актуально зимой, когда частные автолавки из-за погодных условий отказываются выезжать на село.

В тему

Пользуясь случаем, Петр Шахнов поблагодарил губернатора за выделенные из областного бюджета средства в размере 7 миллионов рублей, которые позволили отремонтировать и оборудовать тротуарами около километра межрайонной дороги по улице Берестнева в Хиславичах. Глава района пояснил, что эта дорога является одной из основных транспортных артерий муниципалитета - в частности, по ней возят детей из сельских поселений в среднюю школу. Кроме того, здесь проживает около 10% населения Хиславичей.