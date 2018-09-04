2018-09-04T07:13:51+03:00
Общество

Телефоны дежурных часте полиции в Смоленской области: список контактов по районам

Смоляне могут связаться со стражами порядка по любой день
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ФОТО: flickr.comФОТО: flickr.com
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УМВД по Смоленской области опубликовало список телефонов дежурных частей отделений полиции в разных районах.

Жители области могут связаться со стражами порядка в любое время.

Контакты дежурных частей территориальных отделов полиции:

- УМВД России по г. Смоленску - (4812) 55-11-90, 55-67-59,

- отдел полиции № 1 УМВД России по г. Смоленску – (4812) 38-18-03, 38-41-34,

- отдел полиции № 2 УМВД России по г. Смоленску – (4812) 27-14-47, 27-14-63,

- ОМВД России по г. Десногорску – (48153) 7-05-14,

- МОтд МВД России «Велижское» - (48132) 4-71-52,

- ПП по Демидовскому району – (48147) 4-16-05,

- МО МВД России «Вяземский» - (48131) 5-04-71, 4-27-85,

- ПП по Темкинскому району – (48136) 2-11-54,

- ПП по Угранскому району – (48137) 4-13-76,

- МО МВД России «Гагаринский» - (48135) 3-40-30,

- ПП по Новодугинскому району – (48138) 2-11-02,

- ОП по Сычевскому району – (48130) 4-15-02,

- МО МВД России «Дорогобужский» - (48144) 4-21-42,

- ОП по Ельнинскому району - (48146) 4-18-56,

- ПП по Глинковскому району – (48165) 4-16-02,

- МО МВД России «Починковский» - (48149) 4-20-02,

- ОП по Монастрыщинскому району – (48148) 4-02-02,

- ПП по Хиславичскому району – (48140) 2-23-71,

- МО МВД России «Рославльский» - (48134) 6-45-43,

- ПП по Ершичскому району – (48155) 2-12-60,

- ПП по Шумячскому району – (48133) 4-10-05,

- МО МВД России «Руднянский» - (48141) 4-11-02,

- ОП по Краснинскому району – (48145) 4-14-33,

- МО МВД России «Сафоновский» - (48142) 4-29-99,

- ПП по Холм-Жирковскому району – (48139) 2-10-93,

- ОМВД России по Смоленскому району – (4812) 77-39-00,

- МО МВД России «Ярцевский» - (48143) 7-29-56,

- ОП по Кардымовскому району – (48167) 4-11-02,

- ОП по Духовщинскому району – (48166) 4-17-31.

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