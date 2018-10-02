В Смоленске в честь 15-летия РЖД открыли памятник-паровоз

СЕГОДНЯ 12:11 2018-10-02T12:23:05+03:00

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В Смоленске в честь 15-летия РЖД и 150-летия открытия железнодорожного сообщения Рославль-Витебск в Сквере Памяти железнодорожников, погибших в годы войны, открыли памятник-паровоз, сообщает пресс-служба МЖД.

На торжественном митинге ветеранов отрасли и действующих сотрудников поздравил замначальника Московской железной дороги Юрий Базаров, вице-губернатор области Андрей Борисов и заместитель председателя облдумы Николай Мартынов.

ФОТО: пресс-служба МЖД

- Паровоз Л-3127 – символ единения ратной и трудовой славы железнодорожников. Открытие данного памятника - это наша признательность, дань памяти многим поколениям тружеников стальных магистралей и подарок железнодорожников жителям героической Смоленской земли, - отметил заместитель начальника МЖД Юрий Базаров.

ФОТО: пресс-служба МЖД

Заместитель Губернатора Андрей Борисов подчеркнул, что современное общество невозможно представить без постоянно функционирующей железной дороги. Железнодорожный комплекс обеспечивает стабильную деятельность промышленных предприятий, своевременную доставку жизненно важных грузов в самые отдаленные уголки страны. Кроме того, наиболее доступным для многих граждан является именно железнодорожный транспорт.

- Ровно полтора века назад начало свою работу локомотивное депо «Смоленск». Много и великих и трагических событий выпало за это время на долю России и Смоленщины. Но, несмотря на тяготы и невзгоды, сплочённый коллектив смоленских железнодорожников никогда не пасовал перед трудностями, подавая пример самоотверженного труда, преданности профессии и патриотизма. Отрадно, что и сегодня эти качества являются прочным фундаментом вашей безупречной деятельности», - отметил вице-губернатор.

В свою очередь Николай Мартынов отметил, что железнодорожники внесли огромный вклад в приближение Победы. От них зависела оперативная перевозка боевой техники и десятков тысяч бойцов, организация снабжения, эвакуация населения и промышленных предприятий.

- На плечи железнодорожников легла и вся ответственность по восстановлению разрушенных войной станций и узлов, локомотивных и вагонных депо. Сегодня благодаря добросовестному труду всех железнодорожников – от диспетчеров, проводников и машинистов до руководящего состава – система железнодорожного сообщения надежно работает и активно развивается, - добавил Николай Мартынов.

Руководители региона вручили железнодорожникам почетные грамоты и благодарственные письма губернатора Смоленской области и председателя областной Думы. Затем Андрей Борисов и Юрий Базаров возложили цветы к стеле погибшим железнодорожникам и открыли мемориальную доску с надписью: «Паровоз серии «Л» установлен в честь открытия железнодорожного движения поездов участка Орел-Витебск и начала работы локомотивного депо Смоленск с 10 октября 1868 года».

Символический гудок и фейерверк возвестили о том, что паровоз обрел новую вечную стоянку.