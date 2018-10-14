Имущественные налоги в вопросах и ответах

14 Окт. 01:00 2018-10-14T10:01:28+03:00

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9 и 10 ноября 2018 года в налоговых инспекциях по всей России пройдут Дни открытых дверей. По замыслу организаторов, эта ежегодная акция должна напомнить гражданам о своевременности расчетов по налоговым платежам, дать ответы на все вопросы физических лиц, касающиеся уплаты имущественных налогов. Предлагаем вашему вниманию подборку ответов специалистов службы на наиболее часто задаваемые вопросы.

- По какой причине налог на имущество физических лиц за 2017 год вырос, несмотря на то, что Смоленская область не перешла на применение кадастровой стоимости недвижимости?

- Согласно ст. 404 Налогового кодекса Российской Федерации в качестве налоговой базы используется инвентаризационная стоимость объекта налогообложения, исчисленная с учетом коэффициента-дефлятора на основании последних данных об инвентаризационной стоимости, представленных в налоговые органы до 1 марта 2013 года. Значения коэффициента-дефлятора определяются Минэкономразвития России. Если на 2016 год он составляет 1,329, то на 2017 год – 1,481.

- Кроме того, рост налога может обуславливаться изменением налоговых ставок или отменой налоговых льгот, полномочия по установлению которых относятся к компетенции представительных органов муниципальных образований по месту нахождения объекта налогообложения. С информацией о соответствующих налоговых ставках и налоговых льготах можно ознакомиться в рубрике «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам» на сайте ФНС России.

- Что делать, если до сих пор не получено уведомление по налоговым обязательствам за 2017 год?

- Во-первых, уточнить, нет ли льготных оснований, освобождающих владельца объекта налогообложения от уплаты налога, во-вторых, воспользоваться сервисом «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», если плательщик является пользователем ресурса, ранее получал ключ для входа и не направлял уведомление о необходимости получения налоговых документов на бумажном носителе.

Кроме того, если общая сумма налоговых обязательств на сегодняшний день составляет менее 100 рублей, за исключением расчета налога за 2015 год, то уведомление не направлялось, а сумма будет перенесена к уплате в следующие налоговые периоды.

В иных случаях физическому лицу необходимо обратиться в налоговую инспекцию по месту жительства или месту нахождения объектов недвижимости либо направить информацию через личный кабинет налогоплательщика или с использованием интернет-сервиса ФНС России «Обратиться в ФНС России».

- Стоит ли беспокоиться, если налог на имеющуюся недвижимость не приходил никогда?

- Владельцы недвижимости или транспортных средств, которые никогда не получали налоговые уведомления и не заявляли налоговые льготы в отношении налогооблагаемого имущества, обязаны самостоятельно сообщать о наличии у них данных объектов. Форма заявления утверждена приказом ФНС России от 26.11.2014 № ММВ-7-11/598@ (в ред. приказа ФНС России от 02.10.2017 № ММВ-7-21/773@), размещена на интернет-сайте ФНС России.

- На какой вычет по земельному налогу можно уменьшить налоговую базу (кадастровую стоимость) земельного участка? Какие лица могут воспользоваться указанным вычетом?

- Налоговая база уменьшается на величину кадастровой стоимости 600 квадратных метров площади земельного участка, если он находится в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении у льготных категорий налогоплательщиков. Исчерпывающий список этих лиц можно найти на сайте ФНС России.

- Сравнил налоговые уведомления за два года и заметил, что земельный налог вырос. Кто меняет налоговые ставки?

- Изменение налоговых ставок, отмена или введение налоговых льгот - компетенция представительных органов муниципальных образований. С актуальной информацией по этому вопросу можно ознакомиться в рубрике «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам» на сайте ФНС России. О других причинах роста налога можно узнать, обратившись в налоговые органы. Изменение суммы к уплате может быть связано с проведенным перерасчетом налога, утратой права на применение льготы, поступлением уточненных сведений от регистрирующих органов и другими.

- Правда ли, что отменен транспортный налог?

- Нет, неправда. И оплатить его нужно не позднее 3 декабря 2018 года. Причем налог изменился в сторону увеличения для «роскошных» машин. Повышающий коэффициент применен в соответствии с Перечнем легковых автомобилей средней стоимостью от 3 миллионов рублей для налогового периода 2017 года, размещённым на сайте Минпромторга России 28.02.2017.

- В налоговом уведомлении неверно указан период владения квартирой. Куда обращаться: в Росреестр или в налоговую службу?

- Согласно ст. 408 Налогового кодекса Российской Федерации, исчисление налога на имущество физических лиц осуществляется на основании информации о периодах владения объектами налогообложения, представленной в налоговую службу органами, осуществляющими государственный кадастровый учет и регистрацию прав на недвижимое имущество. Однако в данной ситуации можно обратиться в налоговую инспекцию, которая направит уточняющий запрос в регистрирующий орган и при наличии правовых оснований (с учетом полученных сведений из Единого государственного реестра недвижимости) выполнит перерасчет налога.

Для справки

Оплатить все имущественные налоги физические лица должны не позднее 3 декабря 2018 года.

Дни открытых дверей для налогоплательщиков – физических лиц в Российской Федерации пройдут 9 ноября 2018 года (пятница) с 09.00 до 18.00, 10 ноября 2018 года (суббота) с 10.00 до 15.00.

Самостоятельно найти всю необходимую информацию по вопросам налогообложения физических лиц можно на официальном сайте ФНС России www.nalog.ru