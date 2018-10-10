О долге и долгах: если вовремя не уплачен налог

СЕГОДНЯ 17:00 2018-10-10T17:08:09+03:00

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Слово «долг» с одной стороны означает нравственное или юридическое обязательство, налагаемое общественным мнением, совестью, законом или договором, с другой – вполне определенную денежную сумму.

О том, как закон и наша гражданская ответственность мотивируют честно платить налоги, о географии смолян-неплательщиков и мерах воздействия на должников - интервью заместителя руководителя УФНС России по Смоленской области Сергея Михайловича Васильева

- Сергей Михайлович, в последние годы налоговая служба взяла курс на клиентоориентированность. На самом высоком уровне подчеркивается, что не фискальное давление, а создание комфортных условий для налогоплательщика – приоритетный принцип в вашей работе. Находит ли такая тактика положительный отзыв среди граждан?

- Федеральная налоговая служба стремится к созданию комфортных условий для налогоплательщиков и обеспечению максимального качества оказания государственных услуг. Уже сейчас в любой инспекции ФНС России, независимо от места проживания, вы можете пройти регистрацию в «Личном кабинете налогоплательщика», подать заявление о постановке на учет физического лица и получить соответствующее свидетельство. В последние годы существенно изменились операционные залы ИФНС. Они оформлены в фирменном стиле, имеют четкую навигацию, оснащены технически. Более того, налоговая инспекция сегодня – это и удобный график приема. Параллельно постоянно развивается электронная среда службы. Все перечисленное делается с учетом пожеланий граждан. Налаженная обратная связь позволяет нам быстро реагировать на их информационные запросы, обращения по вопросам качества обслуживания, при необходимости корректировать свою работу.

Однако не последнее значение имеют и уровень гражданской ответственности, внутренняя культура каждого. Однозначно можно сказать, что с каждым годом становится все больше грамотных и честных налогоплательщиков. С нарушителями дисциплины разговор особый, но всегда – в рамках закона.

- А какой налог на Смоленщине наиболее проблемный в этом плане?

- Совокупная задолженность по имущественным налогам физических лиц за 8 месяцев снизилась более чем на 330 миллионов рублей, но не секрет, что труднее всего собирается транспортный налог (63% от суммы недоимки). Причем, среди владельцев – должников не только хозяева подержанных машин, но и обладатели роскошных моделей. Хотя следует все-таки отметить, что в регионе задолженность по транспортному налогу в этом году снизилась примерно на 36%.

- В каких районах области проживают наиболее крупные должники по имущественным налогам?

- На сегодняшний день в городе Смоленске проживает более 400 человек, имеющих задолженность более 50 тысяч рублей, далее идут Вяземский и Гагаринский районы (по 300 человек). Но показательна и другая цифра: более 150 граждан имеют долг, превышающий 200 тысяч рублей. Только ими не доплачено в бюджет свыше 83 миллионов рублей. Понятно, что речь идет не о владельцах дешевой недвижимости и транспортных средств.

- С какого момента неоплаченные суммы становятся задолженностью?

- Для уплаты имущественных налогов установлен срок не позднее 1 декабря года, следующего за годом исчисления налога. Если первое декабря является выходным днем, то срок переносится на следующий рабочий день, поэтому в этом году рассчитаться по своим обязательствам надо не позднее 3 декабря. И уже со следующего дня у налогоплательщика появляется задолженность, начисляются пени за каждый день просрочки до дня уплаты. Не стоит рисковать, откладывая платежную квитанцию.

- В какие суммы на сегодняшний день выливаются долги физических лиц перед бюджетом и как меняют статистику применяемые налоговыми органами меры воздействия на недисциплинированных граждан?

- На 1 сентября 2018 года общая сумма задолженности по имущественным налогам составляет около 600 миллионов рублей.

Работа с гражданами, уклоняющимися от уплаты налогов, в числе приоритетов ведомства и строится в тесном сотрудничестве с представителями органов местного самоуправления на местах. Персональные беседы, вызов на межведомственные комиссии, совместные рейды дают свои результаты - добровольно в этом году уже погашено 23,5 миллиона рублей.

За восемь месяцев года нами направлено более 160 тысяч требований неплательщикам, а около 20 тысяч исков – в суды. Совместная работа ведется и с сотрудниками службы судебных приставов.

- Как вообще работает механизм взыскания задолженности?

- Заявление о взыскании задолженности подается в суд общей юрисдикции в течение шести месяцев со дня истечения срока исполнения требования об уплате налога, когда долг превысил 3 тысячи рублей. После получения судебного приказа работа осуществляется по трем направлениям. Во-первых, в отношении физических лиц, имеющих расчетные счета в кредитных организациях, судебные акты направляются непосредственно в эти банки. В этом году такая мера позволила вернуть в бюджет сумму, в шесть раз превышающую прошлогоднюю. Во-вторых, если задолженность менее 25 тысяч рублей, то судебные акты направляются работодателю. За полгода таким образом взыскано 6 миллионов рублей.

Судебные приказы, не попавшие в первые две категории, направляются в подразделения службы судебных приставов. Проведение исполнительных действий в текущем году дало бюджету прибавку в 43 миллиона рублей. В сравнении с 8 месяцами 2017 года погашение увеличилось в 2 раза.

- В какие суммы выливаются пени и штрафы?

- Примерно пятая часть озвученной мною задолженности по имущественным налогам - это пени и штрафы за несвоевременные платежи или их отсутствие.

- Другая неприятность - попадание в список невыездных. Какому количеству смолян налоговые неплатежи ограничили выезд за рубеж?

- С января по июнь направлено около 750 ходатайств об ограничении выезда должников из Российской Федерации с общей суммой задолженности 34 миллиона рублей.

- Не последнюю роль в вопросах погашения налоговой задолженности играет взаимодействие налоговиков со службой судебных приставов. Как складываются отношения на региональном уровне? Есть ли взаимопонимание?

- Можно с уверенностью сказать, что мы постоянно на связи, ежедневное взаимодействие со службой судебных приставов происходит как на уровне управлений, так и территориальных органов. Не реже 1 раза в квартал проводим совместные совещания с приглашением территориальных подразделений. Не только подводим текущие результаты, но и делимся проблемами, корректируем работу, обсуждаем ближайшие совместные задачи. Без таких рабочих моментов нельзя рассчитывать на результат.

- Какие совместные действия Вы считаете наиболее эффективными?

- На мой взгляд, проведение исполнительных производств в отношении наиболее крупных должников. Информацию о них мы в первую очередь направляем в службу судебных приставов. Кроме того, проведение рейдов со службой судебных приставов в качестве взыскателя тоже дает свой результат. На регулярной основе они практикуются территориальными органами ведомств.

- Хочется пожелать смолянам все-таки при более приятных обстоятельствах встречаться с Вашими коллегами.

- Безусловно. Поэтому еще раз напомню, что осень – время уплаты имущественных налогов. Хозяевам личных кабинетов обязательно нужно открыть свои мини-инспекции и рассчитаться по налоговым обязательствам. Чтобы не перейти в разряд должников, сделать это онлайн можно в любой день, в любое время суток, но не позднее 3 декабря 2018 года. Тем, кто налоговое уведомление по-прежнему получает в бумажном виде, придется затратить время на получение платежного документа, на визит в расчетно-кассовое учреждение. Однако срок оплаты налогов для всех един. Призываю всех: не пропустите!