Эксплуатационное локомотивное депо Смоленск отмечает 150-летие
Заместитель начальника МЖД Юрий Базаров поздравил работников депо и ветеранов от имени начальника Московской железной дороги Владимира Молдавера, а лучшим – вручил награды ОАО «РЖД». Особые слова благодарности звучали в адрес тех локомотивщиков, кто стоял у истоков развития депо. Юрий Базаров отметил, что локомотивное депо Смоленск всегда находится в числе передовиков.
- Сегодня коллектив депо, имея славное историческое прошлое, богатые трудовые традиции, успешно решает главные задачи – перевозку грузов, пассажиров, обеспечивая безопасность движения поездов, - подчеркнул Юрий Базаров.
ФОТО: пресс-служба МЖД
С полуторавековой юбилейной датой работников депо также поздравили заместитель начальника Дирекции тяги – филиала ОАО «РЖД» Николай Михальчук, представители Белорусской железной дороги, администрации области, областной Думы, областного объединения профсоюзов, города Смоленска.
Начальник локомотивного депо Смоленск-Сортировочный Александр Маньков подчеркнул, что сейчас депо – крупное железнодорожное предприятие, оснащенное современной техникой с высокой организацией труда и стабильными результатами работы. Оно находится на главном ходу западного направления Московской железной дороги с интенсивным движением и обслуживает 6 участков. На предприятии осваиваются новые серии локомотивов – магистральные тепловозы последних поколений, коллектив смоленского депо одним из первых на МЖД освоил новую прогрессивную технологию вождения тяжеловесных и длинносоставных поездов.
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1 октября 2018 года в честь открытия железнодорожного движения поездов на участке Орел – Витебск и начала работы локомотивного депо в Смоленске по инициативе машинистов эксплуатационного локомотивного депо Смоленск-Сортировочный состоялось открытие памятника – железнодорожники установили на постамент паровоз серии «Л», подарив ему вторую жизнь.
ФОТО: пресс-служба МЖД
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