По страницам истории

31 Окт. 15:30 2018-11-01T15:30:02+03:00

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До начала большого уикенда всего два дня, самое время задуматься, как провести время с пользой для ума и сердца. «Комсомолка», побывавшая в пресс-туре для региональных СМИ, посвященному развитию внутреннего туризма, предлагает отправиться в увлекательное путешествие по холмам истории и культуры Смоленска и его окрестностей.

Жемчужина Смоленска

Как корабль с огромными круглыми окнами-иллюминаторами, возвышается Свято-Успенский кафедральный собор над смоленскими холмами. Именно здесь, на Соборной горе, ковалась история города в первые века его существования. В детинце стоял княжеский терем, а рядом Владимир Мономах, начинавший свою княжескую «карьеру» в Смоленске, в 1101 г. заложил каменный храм. Сюда принес он самую дорогую для себя икону – Богородицу Одигитрию, получившую теперь название Смоленской. Хоть храм тот и не устоял в тяжелую годину – взлетел на воздух вместе с жителями осажденного поляками города в 1611 г., – на его месте появился новый, современный Успенский собор, строившийся почти сотню лет.

Чудотворная икона Одигитрии – главная святыня собора. Несколько лет назад она побывала на реставрации. Примерно под 16 слоями краски специалисты обнаружили изначальное изображение Богородицы, которое разительно отличается от лика, привычного смолянам. Теперь черты ее лица стали более строгими, но внимание к себе приковывают глаза, столь пронзительные, что кажется, что смотрят они из глубины веков прямо в душу.

Погуляйте и по самому Соборному холму, посмотрите на архиерейские палаты, хлебный и келейный корпуса, Богоявленский собор, церковь Иоанна Предтечи, через маленькие ворота за собором выйдете на смотровую площадку, чтобы увидеть с нее как на ладони все Заднепровье.

Ожерелье всея Руси

Верный страж города, построенный на стыке XVI-XVII вв. государевым зодчим Федором Конем, имел когда-то в длину более 6 км. Из 38 башен до нас дошли 16. Одна из них – Громовая – уже давно является музеем. Однако недавно его экспозиция была основательно обновлена и пополнена. Гости Громовой имеют возможность не только изнутри осмотреть устройство боевой башни, но и выйти на прясло, примерив на себя роль средневековых воинов.

При хорошей сухой погоде стоит прогуляться и вдоль восточного участка крепости – ныне самого протяженного. Одна за одной стоят здесь девять башен – от Никольских ворот до воспетой в легендах и романе Федора Эттингера башни Веселухи. Кстати, Никольские ворота весной 2018 года украсила икона Николая Чудотворца, помещенная в предусмотренный Федором Конем на воротной башне киот.

По следам полицейских

Экспозиция музея полиции расскажет вам об истории органов правопорядка с XVI века до наших дней. Открылся он относительно недавно – в 2015 году – в здании отремонтированного Культурного центра УМВД. Рядом, у самого крыльца, находится памятник Солдатам правопорядка, погибшим при исполнении служебного долга.

Несколько тысяч экспонатов размещены в девяти залах на двух этажах. В музее вам с удовольствием расскажут о постовом, несшем службу под часами на Большой Советской. Он по легенде помогал людям, возвращавшимся в разрушенный фашистами город, найти друг друга. Вы узнаете и о том, как простой смоленский милиционер благодаря своей внимательности и чутью предотвратил покушение на Сталина, «безошибочно» вычислив ехавших в Москву убийц. Узнать о том, когда лучше прийти в музей и как заказать экскурсию, можно по телефону (4812) 38-36-14.

Назад в XII век

Храм Архангела Михаила

Самые древние страницы истории хранят три смоленские церкви домонгольского периода: храмы Петра и Павла, Иоанна Богослова и архангела Михаила. Все они построены 900 лет назад, в XII в., когда Смоленское княжество было на пике своей политической и экономической мощи. Благодаря работе советского архитектора и знаменитого на весь мир реставратора Петра Барановского (кстати, нашего земляка из Вяземского района) они предстают перед нами практически в первозданном облике, избавившись от следов неудачных ремонтов и портивших вид пристроек. Особенно уникален храм архангела Михаила, который еще называют Свирской церковью, ведь он построен в стилистике смоленской архитектурной школы.

Дух творчества

И конечно же лучшее место для чудесной загородной прогулки на свежем воздухе, а также для знакомства с неорусским стилем, переосмыслившим исконно русские мотивы в стилистике модерна, – это Фленово. На рубеже XIX–XX веков знаменитые супруги-меценаты Тенишевы создали здесь место, посетить которое стремились все творческие люди того времени, в числе которых Стравинский, Шаляпин, Рерих, Репин, Врубель. Создатель русской матрешки Сергей Малютин построил здесь уникальный сказочный «Теремок». Он же был одним из соавторов храма Святого Духа. Экскурсоводы с удовольствием расскажут вам также о сельскохозяйственной школе, в которой княгиня Тенишева учила крестьянских детей не только азам грамотного хозяйствования, но и пыталась раскрыть в них художественные таланты. Рядом с историко-архитектурным комплексом недавно открылись банкетные веранды. Если вы посещаете музей большой группой, есть возможность заказать там обед..