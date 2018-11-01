С 1 января 2019 года плательщиков единого сельхозналога признают плательщиками НДС
С 1 января 2019 года плательщики единого сельскохозяйственного налога признаются плательщиками НДС. Изменение введено Федеральным законом от 27.11.2017 N 335-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Оно позволит сельскохозяйственным организациям и индивидуальным предпринимателям, являющимся плательщиками ЕСХН, одновременно признаваться плательщиками НДС, не переходя на общий режим налогообложения. В перспективе это должно способствовать повышению спроса на сырье и продукцию сельхозпроизводителей, увеличению объемов продаж, а также позволит проводить техническую и технологическую модернизацию производства, поскольку такие налогоплательщики будут иметь право на вычет НДС, предъявленного при приобретении материально-технических ценностей для производства сельскохозяйственных сырья и продукции.