С 1 января 2019 года плательщиков единого сельхозналога признают плательщиками НДС

1 Нояб. 09:00 2018-11-02T09:00:01+03:00

В перспективе это должно способствовать увеличению объемов продаж и позволит проводить техническую и технологическую модернизацию производства.

Изменить размер текста: A A

С 1 января 2019 года плательщики единого сельскохозяйственного налога признаются плательщиками НДС. Изменение введено Федеральным законом от 27.11.2017 N 335-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Оно позволит сельскохозяйственным организациям и индивидуальным предпринимателям, являющимся плательщиками ЕСХН, одновременно признаваться плательщиками НДС, не переходя на общий режим налогообложения. В перспективе это должно способствовать повышению спроса на сырье и продукцию сельхозпроизводителей, увеличению объемов продаж, а также позволит проводить техническую и технологическую модернизацию производства, поскольку такие налогоплательщики будут иметь право на вычет НДС, предъявленного при приобретении материально-технических ценностей для производства сельскохозяйственных сырья и продукции.