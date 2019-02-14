Социальную защиту смолян обсудили в областной администрации

Какую поддержку получают смоляне? Как жителям сельской местности помогут заботиться о своём здоровье? Появятся ли в районах области места для досуга ветеранов? Эти и другие вопросы обсудили на коллегии департамента Смоленской области по социальному развитию, где подвели итоги 2018 года и поставили задачи на 2019-й.

Улучшить жизнь смолян

Губернатор Алексей Островский акцентировал внимание участников заседания на ключевых приоритетах работы - целенаправленной реализации стратегических инициатив главы государства Владимира Путина, ориентированных, прежде всего, на сбережение народа России, обеспечение качества жизни и благополучия граждан.

Так, исполняя «майские» указы, администрация региона поэтапно повышает зарплаты бюджетникам. В частности, за шесть лет среднемесячная заработная плата социальных работников Смоленской области выросла в 4,3 раза. 120 семей в прошлом году улучшили свои жилищные условия за счет средств федерального, областного и местных бюджетов, в том числе более 70 молодых семей получили социальные выплаты на покупку жилья.

Также глава региона подчеркнул, что областные власти всецело поддержали обращение главы государства о сохранении действующих региональных льгот и предоставлении их гражданам не в связи с выходом на пенсию, а при достижении соответствующего возраста - женщинами 55, а мужчинами 60 лет.

Кроме этого, по инициативе Президента РФ в 2018 году ввели новую меру социальной поддержки - ежемесячную выплату в связи с рождением или усыновлением первого ребёнка. Численность её получателей в Смоленской области превысила 1,7 тысячи человек.

Безопасный отдых для детей

Всё больше юных смолян активно пользуются возможностью хорошо отдохнуть и поправить здоровье. Организацию детской оздоровительной кампании губернатор держит под личным контролем.

- Благодаря нашей совместной конструктивной работе в прошлом году были оздоровлены более 25 тысяч юных смолян, из которых почти 15 тысяч - дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, - отметил Островский.

Губернатор призвал руководителей муниципальных образований обеспечить комплексную безопасность при организации детской оздоровительной кампании в 2019 году и включение всех лагерей дневного пребывания в Реестр организаций отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории Смоленской области, а также принять меры по выявлению и предотвращению несанкционированного отдыха детей.

Стоит отметить, что в соответствии с указанием Алексея Островского на территории региона внедрена возможность самостоятельного бронирования родителями путёвок на отдых и оздоровление детей. С 2019 года такая мера обеспечивается на региональном портале государственных и муниципальных услуг.

Жить дольше

- Особая ответственность на всех нас возложена указом президента «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», реализация которого должна обеспечить устойчивый естественный рост численности населения России и повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет, а к 2030 году - до 80 лет, - подчеркнул губернатор.

В 2019 году в рамках реализации национального проекта «Демография» на Смоленщине стартуют региональные программы, ориентированные на системную поддержку и повышение качества жизни граждан преклонного возраста, финансовую поддержку семей при рождении детей. Объём их финансирования на шестилетний период составит свыше 4,4 млрд руб., в том числе 3,8 млрд руб. - средства федерального бюджета.

По словам губернатора, уже в этом году в регионе будут приобретены 20 единиц автотранспорта для организации и проведения в медицинских учреждениях обследований на наличие заболеваний у смолян старше 65 лет, проживающих в сельской местности. Также продолжится оказание социальной поддержки нуждающимся семьям при рождении первого, третьего и последующих детей.

В доступной среде

Ещё одной темой обсуждения стали вопросы реабилитации и абилитации детей-инвалидов, а также меры профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, применяемые службами примирения (медиации).

Стоит отметить, что социальные проекты Смоленского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Феникс» и Вяземского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Гармония» вошли в число 100 лучших практик, реализуемых в России организациями социального обслуживания семьи и детей.

Встречаться, общаться, учиться

Возможность активно участвовать в общественной жизни и хорошо проводить свой досуг появится у ветеранов Смоленщины. Губернатор Островский поручил открыть во всех районных центрах Дома ветеранов.

Первое такое учреждение появилось в области в феврале 2017 года, оно работает на базе Смоленского комплексного центра социального обслуживания населения. Свой досуг в нём проводят ветераны войны, труда, Вооружённых Сил, правоохранительных органов. В Доме ветеранов регулярно проводятся совещания ветеранского актива, устраиваются литературные гостиные, концерты и выставки, работают кружки и клубы по интересам. Посетители учреждения также могут получить психологическую и юридическую помощь. Имеется там и специально оборудованный класс для обучения азам компьютерной грамотности.

Обращаясь к председателю областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов Виталию Вовченко, губернатор заявил:

- Виталий Владимирович, давайте попробуем в течение нынешнего года, максимум двух ближайших лет реализовать этот успешный опыт по открытию Дома для пожилых людей, для ветеранов на территории всех без исключения муниципальных образований, где люди могли бы собираться, проводить время по интересам, пить чай, петь песни и просто радоваться тому, что у них появилась возможность для общения. Поручаю вам, Оксана Васильевна (Лобода, заместитель губернатора), представить мне предложения, как эту работу структурировать в масштабах области. В свою очередь прошу руководителей муниципалитетов подыскать подходящие помещения. Средства из областного бюджета на то, чтобы их достойным образом отремонтировать по аналогии с Домом ветеранов в Смоленске, я выделю.

Виталий Вовченко отметил, что ветеранские организации всегда ощущали необходимость появления подобных учреждений, но не выступали с предложениями, понимая, что возможности у муниципальных бюджетов скромные.

- Спасибо вам, Алексей Владимирович, за проявленную инициативу и готовность оказать содействие, - поблагодарил Вовченко.

Справка

На социальную помощь жителям региона в 2018 году из консолидированного бюджета направили 4,8 млрд руб. Большая часть суммы, 3,5 млрд руб., поступила из областного бюджета. Соцподдержку получили более 500 тысяч граждан, материальную помощь – 9,2 тысячи смолян, находящихся в трудной жизненной ситуации. Все меры социальной поддержки на Смоленщине, как отметил губернатор, предоставляются населению своевременно и по всем направлениям.