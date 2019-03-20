Мусорной проблеме отвели полгода

Ситуация со сбором твердых коммунальных отходов (ТКО) еще требует пристального внимания и оперативного решения возникающих проблем. Внедрение новой системы сбора и утилизации мусора обсудили в областной администрации.

Под контролем

Как рассказал заместитель губернатора Юрий Пучков,все этапы работы – от вывоза мусора до устранения несанкционированных свалок взял на себя региональный оператор по обращению с ТКО – акционерное общество «Спецавтохозяйство». Контролирует начисление платы за коммунальную услугу по обращению с ТКО региональная Государственная жилищная инспекция. Стоит отметить, что нарушения выявили в квитанциях пяти из 135 управляющих компаний. Граждане, как отметил Пучков, получат перерасчет.

Мусор в Смоленской области вывозят 147 единиц спецтехники, из них девять приобрели в феврале и марте. Прорабатывается вопрос о дальнейшем увеличении парка спецмашин. Контейнерных площадок по всей территории области более 5,5 тыс. За первые два месяца работы региональный оператор заменил 250 контейнеров. Дополнительно установили еще 334 контейнера и 55 бункеров.

Как подчеркнул замгубернатора, чтобы сделать следующие шаги, потребуется существенное – почти в два раза – увеличение числа контейнерных площадок. В первую очередь в тех населенных пунктах, где мусор сейчас собирают провозным способом.

Сортировка и утилизация

Проект реконструкции действующего полигона ТКО в Кощино Смоленского района уже подготовили. Сейчас на этом действующем полигоне работает мусоросортировочный комплекс производительностью до 100 тыс. тонн в год. Приобретена мобильная сортировочная установка для работы на девяти полигонах (в Рославльском, Дорогобужском, Ельнинском, Руднянском, Починковском, Новодугинском, Гагаринском, Хиславичском, Вяземском районах) производственной мощностью 15 тыс. тонн в год. На 2025 г. запланировали строительство полигона ТКО мощностью 160 тыс. тонн в год в Смоленском районе. Проектно-сметная документация уже готова и прошла необходимые экспертизы. При условии субсидирования из федерального бюджета с 2021- го по 2024 год планируется ликвидировать шесть несанкционированных свалок: в урочище Надва Руднянского района, селе Добринском Духовщинского района, поселке Пржевальском, городах Демидове , Велиже и Ярцево. После уборки мусора территории рекультивируют.

– На предыдущем совещании, которое мы проводили по данной теме в январе, я предостерегал вас, Юрий Николаевич, и начальника профильного департамента Романа Александровича Захарова от того, чтобы вы не дай бог провалили эту работу, – напомнил, подводя итоги обсуждения, губернатор Алексей Островский. – В том случае контракты с вами 1 марта не были бы продлены. <…> 20 и 25 февраля по моему поручению департамент по внутренней политике на территориях муниципалитетов дважды проводил мониторинг ситуации с вывозом ТКО. Специально было сделано два рейда в преддверии праздников и сразу после них. Положительная динамика по сравнении с предыдущим периодом, конечно, есть, но по ряду муниципалитетов, к сожалению, она недостаточная. В первую очередь это касается Смоленска, Десногорска, Рославля. <…> Да, есть проблемы с контейнерами, площадками, а также с отсутствием денег в муниципальных образованиях и тем, что это их полномочия, но отмечается и недостаточная работа со стороны «СпецАТХ», «Днепра» (региональный оператор и оператор по вывозу мусора соответственно). Так вот, за полгода (до 1 сентября) вам, Юрий Николаевич, с Романом Александровичем Захаровым нужно оставшиеся проблемы.