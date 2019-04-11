2019-04-11T12:33:10+03:00
Общество

Где в Смоленске купить пасхальные куличи

Определен список мест. где на улице разрешат торговать куличами
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ФОТО: smoladmin.ruФОТО: smoladmin.ru
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28 апреля православные отмечают Святую Пасху. Накануне и в день праздника купить куличи смоляне и гости города смогут не только в торговых центрах, но и в специальных торговых точках на улице.

В Ленинском районе торговые точки разместятся по адресам:

улица Кирова, у дома 19;

Нахимова (напротив «Магнита»);

Николаева, 16;

Октябрьской революции, 22;

улица Ленина («Шахматный клуб»);

площадь Ленина

Кловская, 1.

В Промышленном районе:

Рославльское шоссе, 7-й км (территория, прилегающая к кладбищу);

25 Сентября (возле Храма и возле магазина «Уют»);

Рыленкова (возле ТЦ «Хозяюшка» и у дома 51);

Крупской, 42;

Трамвайный проезд (возле ТЦ «Белые ночи»);

Микрорайон Южный (возле кафе «Ани»);

площадь Победы (у кинотеатра «Октябрь»)

В Заднепровском районе:

Кутузова (за магазином «Перекресток»);

Лавочкина, между домами 52 и 54;

Седова, 15;

Автозаводская, 22а;

Валентины Гризодубовой,1 (сквер рядом с «Магнит»);

Вокзальная (рядом с магазином «У Шурика»).

ИСТОЧНИК KP.RU

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