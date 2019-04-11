Где в Смоленске купить пасхальные куличи
28 апреля православные отмечают Святую Пасху. Накануне и в день праздника купить куличи смоляне и гости города смогут не только в торговых центрах, но и в специальных торговых точках на улице.
В Ленинском районе торговые точки разместятся по адресам:
улица Кирова, у дома 19;
Нахимова (напротив «Магнита»);
Николаева, 16;
Октябрьской революции, 22;
улица Ленина («Шахматный клуб»);
площадь Ленина
Кловская, 1.
В Промышленном районе:
Рославльское шоссе, 7-й км (территория, прилегающая к кладбищу);
25 Сентября (возле Храма и возле магазина «Уют»);
Рыленкова (возле ТЦ «Хозяюшка» и у дома 51);
Крупской, 42;
Трамвайный проезд (возле ТЦ «Белые ночи»);
Микрорайон Южный (возле кафе «Ани»);
площадь Победы (у кинотеатра «Октябрь»)
В Заднепровском районе:
Кутузова (за магазином «Перекресток»);
Лавочкина, между домами 52 и 54;
Седова, 15;
Автозаводская, 22а;
Валентины Гризодубовой,1 (сквер рядом с «Магнит»);
Вокзальная (рядом с магазином «У Шурика»).
ИСТОЧНИК KP.RU