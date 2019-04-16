Ремонт дорог в Смоленской области-2019: список районов, вошедших в план

Смоленскавтодор» в рамках госзадания отремонтирует в 2019 году 37, 82 км дорог в 19 районах:

- В Велижском районе будут отремонтированы участки дорог Велиж-Селезни-Заозерье-Васькино-Дор и «Ольша-Велиж-Усвяты-Невель»-Патики-Чепли.

- В Вяземском районе – участки дорог «Смоленск-Вязьма-Зубцов» (участок Старой Смоленской дороги Смоленск-Вязьма) и М1-Семлево. Кроме того, «Смоленскавтодор» обустроит автобусную остановку на дороге М1-«Туманово-Шуйское-Савенки».

- В Гагаринском районе будет отремонтирован участок дороги М1-«Потапово-Амшарево-Красицы». А на дороге М1-«Баскаково-Гагарин» СОГБУ «Смоленскавтодор» обустроит автобусную остановку.

- В Глинковском районе работы пройдут на дороге Дубосище-Добромино-Ердицы.

- В Демидовском районе будет отремонтирован участок дороги Демидов-Понизовье-Заозерье.

- В Духовщинском районе СОГБУ «Смоленскавтодор» отремонтирует участки дорог Ярцево-Духовщина и Витязи-Духовщина-Белый-Нелидово. А на дороге Духовщина-Шиловичи будет обустроена автобусная остановка.

- В Ершичском районе будет отремонтирован участок дороги Рославль-Ершичи.

- В Ельнинском районе – участок дороги «Москва-Малоярославец-Рославль до границы с Республикой Беларусь» - Спас-Деменск-Ельня-Починок» - Павлово.

- В Монастырщинском районе работы пройдут на участке дороги Монастырщина-Татарск-Раевка.

- В Новодугинском районе СОГБУ «Смоленскавтодор» отремонтирует участок дороги «Новодугино-Днепровское-Мольно» - Извеково-Александровское.

- В Починковском районе будет отремонтирован большой участок дороги Р-120 (Орел-Брянск-Смоленск-граница с Республикой Беларусь) – Старинки.

- В Руднянском районе ремонтные работы пройдут на участках дорог Демидов-Понизовье-Заозерье и Рудня-Любавичи-Волково.

- В Сафоновском районе СОГБУ «Смоленскавтодор» отремонтирует участок дороги Сафоново-Васильевское-Яковская.

- В Смоленском районе ремонт пройдет на участках дорог «Ольша-Велиж-Усвяты-Невель»-Лоино-Черняны и «Смоленск-Красный»-Кушлянщина-Радкевщина. На дороге Анастьино-Дивасы будет обустроено 1,8 км тротуаров, а на дороге М1-Жуково-Самолюбово оборудована автобусная остановка.

- В Сычевском районе СОГБУ «Смоленскавтодор» займется ремонтом участков дорог «Сычевка-Вараксино-граница Тверской области»-Бехтеево-Бочарово (исток реки Днепр) и «Смоленск-Вязьма-Зубцов»-Ярыгино.

- В Холм-Жирковском районе будут отремонтированы два участка дороги М1-Хмелита-Холм-Жирковский-Яковлево.

- В Хиславичском и Шумячском районах – участки дороги Ершичи-Шумячи-Хиславичи.

- В Ярцевском районе работы пройдут на участке дороги Ярцево-Засижье. А на дороге М1-Хмелита-Холм-Жирковский-Яковлево будет обустроена автобусная остановка.