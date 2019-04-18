Где в Смоленске отремонтируют дороги в 2019 году
В Смоленске в 2019 году планируют потратить на ремонт дорог более 1,128 млрд рублей. Что и где планируется привести в порядок губернатор области Алексей Островский и глава города Андрей Борисов обсудили на рабочем совещании.
Так, полная замена дорожного полотна планируется на 16 улицах, еще на 20 пройдет частичный ремонт.
ПОЛНЫЙ СПИСОК УЛИЦ НА РЕМОНТ ДОРОЖНОГО ПОЛОТНА В 2019 ГОДУ
Полная замена асфальтобетонного покрытия запланирована:
— ул. Полтавская;
— ул. Крупской;
— ул. Ново-Московская;
— ул. 1-й Краснофлотский пер.;
— ул. Колхозная площадь;
— ул. Лавочкина;
— ул. Беляева (от Крепостной стены до подземного перехода на Колхозной площади);
— ул. Багратиона;
— ул. Соболева (от ул. Б. Советская до ГВК);
— ул. 25 Сентября (от ул. Румянцева до ул. Шкадова);
— ул. Ново-Рославльская;
— ул. Шкадова;
— ул. Рыленкова (в районе д.74);
— ул. Светлая (участок дороги от ул. Рыленкова);
— ул. Свердлова;
— пр-т Гагарина.
С 22 апреля 2019 года планируется начало ремонта асфальтобетонного покрытия по ул. Фрунзе, а также ремонт участков дорог:
— проезд М. Конева (от Крупской до мемориала советским военнопленным);
— ремонт моста по ул. Степана Разина (замена верхнего слоя асфальтобетона)
— ул. Нормандия-Неман;
— ул. Николаева (от ул. Багратиона до пр.Гагарина);
— ул. Фрунзе;
— ул. Седова;
— ул. Рыленкова (от д.100 до 57Б по ул. Рыленкова);
— ул. П. Алексеева;
— ул. Тухачевского;
— ул. Исаковского;
— ул. Герцена;
— ул. Пригородная;
— ул. Индустриальная;
— ул. Смольянинова;
— ул. З. Космодемьянской (от Н. Неман до ул. М. Расковой);
— ул. Глинки;
— ул. Попова;
— ул. Ломоносова;
— ул. Кашена;
— пл. Желябова;
— ул. Барклая Де Толли.
-Витебского путепровода;
— Трамвайного проезда с заменой трамвайных путей;
— завершение капремонта ул. Горной;
— капремонт трамвайных путей на пр-те Гагарина (от пл. Победы до ул. Николаева);
— выполнить замену стрелок трамвайных путей на пересечении ул. 25 Сентября и ул. Рыленкова.
Ямочный ремонт по данным на 18 апреля выполнен на 29 улицах города Смоленска:
1. Маршала Соколовского;
2. Марины Расковой;
3. Зои Космодемьянской;
4. Нормандии-Неман;
5. 1й Краснофлотский переулок;
6. Николаева;
7. ул. Багратиона (от ул. Парковой до ул. Нахимова);
8. Пржевальского;
9. Кашена;
10. Карачевский переулок;
11. Автовокзальный проезд;
12. Витебское шоссе;
13. Валентины Гризодубовой;
14. мкр. Королевка;
15. ул. Ново-Московская;
16. Ломоносова;
17. Твардовского;
18. Герцена;
19. Барклая де Толли;
20. Тухачевского;
21. Нахимсона;
22. Дорога на Богородицкое
23. Пригородная
24. Кирилла и Мефодия;
25. ул. Рыленкова (от ул. Попова до Петра Алексеева);
26. Мало-Краснофлотская;
27. Урицкого;
28. Маршала Конева;
29. Марии Октябрьской.
До конца апреля планируется выполнение работ по ямочному ремонту на следующих улицах:
1.Исаковского;
2.Тимирязева;
3.Маршала Жукова;
4.Смольянинова;
5.Кутузова;
6. Бакунина;
7.Большая Краснофлотская;
8. Московское шоссе.
ИСТОЧНИК KP.RU