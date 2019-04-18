2019-04-18T19:40:11+03:00
Общество

Где в Смоленске отремонтируют дороги в 2019 году

Опубликован полный список смоленских улиц, где пройдут ремонтные работы
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На работы планируется потратить более 1,62 млрд рублей.На работы планируется потратить более 1,62 млрд рублей.
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В Смоленске в 2019 году планируют потратить на ремонт дорог более 1,128 млрд рублей. Что и где планируется привести в порядок губернатор области Алексей Островский и глава города Андрей Борисов обсудили на рабочем совещании.

Так, полная замена дорожного полотна планируется на 16 улицах, еще на 20 пройдет частичный ремонт.

ПОЛНЫЙ СПИСОК УЛИЦ НА РЕМОНТ ДОРОЖНОГО ПОЛОТНА В 2019 ГОДУ

Полная замена асфальтобетонного покрытия запланирована:

— ул. Полтавская;

— ул. Крупской;

— ул. Ново-Московская;

— ул. 1-й Краснофлотский пер.;

— ул. Колхозная площадь;

— ул. Лавочкина;

— ул. Беляева (от Крепостной стены до подземного перехода на Колхозной площади);

— ул. Багратиона;

— ул. Соболева (от ул. Б. Советская до ГВК);

— ул. 25 Сентября (от ул. Румянцева до ул. Шкадова);

— ул. Ново-Рославльская;

— ул. Шкадова;

— ул. Рыленкова (в районе д.74);

— ул. Светлая (участок дороги от ул. Рыленкова);

— ул. Свердлова;

— пр-т Гагарина.

С 22 апреля 2019 года планируется начало ремонта асфальтобетонного покрытия по ул. Фрунзе, а также ремонт участков дорог:

— проезд М. Конева (от Крупской до мемориала советским военнопленным);

— ремонт моста по ул. Степана Разина (замена верхнего слоя асфальтобетона)

— ул. Нормандия-Неман;

— ул. Николаева (от ул. Багратиона до пр.Гагарина);

— ул. Фрунзе;

— ул. Седова;

— ул. Рыленкова (от д.100 до 57Б по ул. Рыленкова);

— ул. П. Алексеева;

— ул. Тухачевского;

— ул. Исаковского;

— ул. Герцена;

— ул. Пригородная;

— ул. Индустриальная;

— ул. Смольянинова;

— ул. З. Космодемьянской (от Н. Неман до ул. М. Расковой);

— ул. Глинки;

— ул. Попова;

— ул. Ломоносова;

— ул. Кашена;

— пл. Желябова;

— ул. Барклая Де Толли.

-Витебского путепровода;

— Трамвайного проезда с заменой трамвайных путей;

— завершение капремонта ул. Горной;

— капремонт трамвайных путей на пр-те Гагарина (от пл. Победы до ул. Николаева);

— выполнить замену стрелок трамвайных путей на пересечении ул. 25 Сентября и ул. Рыленкова.

Ямочный ремонт по данным на 18 апреля выполнен на 29 улицах города Смоленска:

1. Маршала Соколовского;

2. Марины Расковой;

3. Зои Космодемьянской;

4. Нормандии-Неман;

5. 1й Краснофлотский переулок;

6. Николаева;

7. ул. Багратиона (от ул. Парковой до ул. Нахимова);

8. Пржевальского;

9. Кашена;

10. Карачевский переулок;

11. Автовокзальный проезд;

12. Витебское шоссе;

13. Валентины Гризодубовой;

14. мкр. Королевка;

15. ул. Ново-Московская;

16. Ломоносова;

17. Твардовского;

18. Герцена;

19. Барклая де Толли;

20. Тухачевского;

21. Нахимсона;

22. Дорога на Богородицкое

23. Пригородная

24. Кирилла и Мефодия;

25. ул. Рыленкова (от ул. Попова до Петра Алексеева);

26. Мало-Краснофлотская;

27. Урицкого;

28. Маршала Конева;

29. Марии Октябрьской.

До конца апреля планируется выполнение работ по ямочному ремонту на следующих улицах:

1.Исаковского;

2.Тимирязева;

3.Маршала Жукова;

4.Смольянинова;

5.Кутузова;

6. Бакунина;

7.Большая Краснофлотская;

8. Московское шоссе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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