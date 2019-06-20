2019-06-20T07:23:12+03:00
Общество

В Смоленске жители Заднепровского района останутся без горячей воды

В зону отключения попали не только многоквартирные дома, но и социальные учреждения
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: pixabay.com.ФОТО: pixabay.com.
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В Смоленске жители Заднепровского района останутся без горячей воды, сообщает комитет по информационной политике администрации города. МУП «Смоленсктеплосеть» сообщил об утечке сетевой воды. Ликвидировать ее будут 20 июня.

В зону отключения горячей воды попали шесть детских садов, бассейн «Дельфин», железнодорожная поликлиника и ряд домов на 12 улицах.

Устранить утечку планируют в течение дня.

Список домов, оставшихся без горячей воды.

Ранее в Ленинском и Заднепровском районах ряд домов оставались без воды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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