Арестован бывший замглавы Смоленска Алексей Иванов, рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Смоленской области (по взаимодействию со СМИ) Наталья Зуева. Его, а также еще четырех фигурантов дела, подозревают в коррупции.

По словам официального представителям следкома, подозреваемые в зависимости от роли проходят по статьям УК РФ - «Превышение должностных полномочий», «Мошенничество», «Получение взятки», «Дача взятки», «Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности», «Посредничество во взяточничестве».

- По версии следствия, с ноября 2018-го по март 2019 года и.о. замглавы города и начальник отдела потребительского рынка городской администрации получали взятки на общую сумму более 1.5 миллионов рублей за оказание содействия и общего покровительства при незаконной организации МУП «Комбинат студенческого питания» ярмарок на муниципальных ярморочных площадках в областном центре от местного жителя и директора комбината студенческого питания. При этом при передаче взяток и.о. заместителя главы города Смоленска посредником выступал его 29-летний брат, - прокомментировала Наталья Зуева.

Подозреваемые в настоящее время находятся под стражей.

В администрации отмечают, что и.о. главы Смоленска работал в администрации предыдущего градоначальника.

Ранее, в апреле 2019 года, новый мэр Смоленска Андрей Борисов установил мораторий на ярмарку на Октябрьской революции. Отмечалось, что для предпринимателей будет разработан новый порядок работы.