Историей едины

В Глинковском районе открылась Международная учебно-тренировочная Вахта Памяти, сообщает пресс-служба реготделения партии «Единая Россия». Представители 13 регионов России, поисковики из Беларуси и Литвы приехали на Смоленщину с общей целью – восстановить имена героев без вести пропавших во время войны. Среди 56 отрядов – отряд «Славяне», который возглавляет секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», координатор проекта «Историческая память» Игорь Ляхов.

Глинковский район, окрестности деревни Старое Брыкино. На часах 8 утра. Поисковый лагерь просыпается. Впереди богатый на события день. Сегодня бывалые бойцы передадут свой опыт подрастающему поколению. В учебном плане - история поискового движения в России, основы морального кодекса поисковика, особенности работы в полях, техника безопасности и, конечно, уроки патриотизма.

– Главная национальная идея нашего Государства сегодня – патриотизм. Важно сплотить людей вокруг любви к своему Отечеству. Патриоты – это не только военные люди, а еще и те, кто ежедневным мирным трудом подтверждает свою любовь к Родине. Россия – невозможна без патриотизма. Настоящими поисковиками движет стремление сохранить нашу великую историю и светлую память. Фильмы и книги про войну не дают таких живых эмоций, как поиск. Когда ты сам находишь осколки от снарядов, останки бойцов, видишь заросшие окопы, ты понимаешь, что десятилетия назад на этом месте гибли люди, – поделился впечатлениями Игорь Ляхов.

ФОТО: smolensk.er.ru.

Во время урока патриотизма Игорь Васильевич рассказал ребятам о подвиге Дмитрия Донского, генерала Раевского, Михаила Кутузова, Всеволода Руднева – командира крейсера «Варяг». Поисковики задавали вопросы. Все они касались одного - патриотического воспитания молодежи.

- Я очень рад тому, что сегодня к нам приехало большое количество молодых людей из разных регионов и стран. Во время нашего урока ребята открылись для меня как люди со светлой душой, для которых слово Родина – приоритет. В процессе разговора были затронуты вопросы образования. Отметим, что сегодня, действительно, есть пробелы в преподавании истории в школах, - подчеркнул Игорь Ляхов.

По его словам, в скором времени в рамках партийного проекта «Историческая память» партактив соберет представителей департамента по образованию, экспертов, школьных учителей, чтобы поговорить о преподавании истории в школах. В конце патриотического урока собравшиеся поздравили Игоря Васильевича с присвоением ему Государственной награды, медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Региональное отделение партии «Единая Россия» в рамках федерального проекта «Историческая память» реализует ряд проектов и патриотических акций: «Связь поколений», «Защитникам Отечества посвящается…», «Гнездовские курганы», акции «Доброхоты», «Краски победы», «Письмо солдату».

ФОТО: smolensk.er.ru.

Учебно-тренировочная Вахта Памяти - не просто работы в полях. Это постоянный обмен опытом с юными патриотами. По словам координатора регионального партийного проекта «Единой России» «Связь поколений», лидера поискового движения на Смоленщине Нины Куликовских, учебные Вахты намного сложнее обычных.

– Учебно-тренировочные Вахты – молодежные. Вся программа построена исключительно для новых бойцов. Мы обучаем ребят всему, что умеем сами. Проводим конкурсы между отрядами, футбольные матчи, фестивали песни, учим заполнять дневники, содержать лагерь в чистоте. Но основа всего этого, конечно, поиск. Вчера у нас был первый выход в леса, и он уже дал свои результаты. Один отряд поднял семь бойцов и один медальон. Поиск – это беспрерывный процесс. Когда заканчивается масштабная Вахта, работы продолжают местные отряды, отдельные поисковики, – рассказала Нина Германовна.

Даша Косова приехала из Свердловской области (отряд «Орленок»). Сегодня она дежурная по штабу. Следить за порядком в лагере – ее основная задача.

– Мы приезжаем в Смоленскую область уже третий год подряд. Я считаю, что дело, которым мы здесь занимаемся, очень важное. Мне нравится фраза «война не закончится – пока не будет найден последний солдат». Это, действительно, так, – поделилась Даша.

ФОТО: smolensk.er.ru.

Более чем за двадцать лет Вахты на Смоленской земле поисковики подняли тысячи солдат. Еще больше остаётся ждать своего часа. Место новых поисков выбирают при помощи исторических фактов, карт, рассказов местных жителей и советов опытных поисковиков.

– В 1943 году здесь были крупные бои. В воронках мы находили по семь и более человек. К сожалению, найти медальон здесь – большая редкость. Так как в то время были в основном красноармейские книжки, - говорит командир Глинковского поискового отряда «Гвардия» Михаил Леонов.

Отряд «Гвардия» создан в 2007 году. Сегодня он состоит из 17 человек.

– Мы готовим для себя новую смену бойцов. Набираем школьников через конкурс. Сначала проверяем на принадлежность к поиску: умение существовать в полевых условиях, физическую подготовку, знание истории. Если человек остался хотя бы на пару Вахт, значит это наш человек, – отмечает Михаил Леонов.

Самая масштабная находка «Гвардии» случилась в 2014 году. Тогда отряд поднял останки 107 бойцов, 75 имен было установлено. В этом году в межсезонье глинковские поисковики подняли 34 солдата.

Самым юным поисковикам 21 учебно-тренировочной Вахты Памяти около 10 лет. Не смотря на желание выйти в леса, пока им доверяют только лагерный быт и мелкую безопасную работу. Уже спустя несколько лет, эти «вспомогательные войска», так называют детей в лагере, станут основой поискового движения.