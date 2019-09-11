Готова ли Смоленщина к зиме?

- Теплоснабжение населения Смоленской области находится в фокусе постоянного внимания администрации региона и меня как её руководителя, - подчеркнул Алексей Островский. - Тепловое хозяйство по объективным причинам прилично изношено. Денежных средств, необходимых для полного его обновления, у субъекта нет. Федерация на эти цели денег не предоставляет в тех объёмах, как это нужно, поэтому с тем хозяйством, которое есть, нужно заблаговременно готовиться к зиме. Давайте обсудим ход подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2019-20 года.

По словам, и. о. начальника департамента по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Константина Ростовцева, к 1 сентября уровень готовности составлял около 91,2%. При этом котельные области подготовлены на 91,2%, тепловые сети - 89,4%, водопроводы - 89,3%, жилые дома - на 95%. По основным показателям подготовки к зиме лидируют Велижский, Сафоновский, Холм-Жирковский, Угранский и Ярцевский районы. (Подробнее см. в инфографике.)

- В этом году проводится большая работа по выявлению объектов тепловых сетей, которые не закреплены за эксплуатирующими организациями, - отметил Ростовцев. - Проблема характерна для всех муниципальных образований. В Смоленске в нынешнем году было выявлено около 30 таких объектов. Этот вопрос уже проработан с администрацией города, в настоящее время ситуация взята под контроль, проводится работа по закреплению этих участков за эксплуатирующей организацией.

ФОТО: Денис ШУМЕЙКО.

О ситуации в областном центре доложил глава Смоленска Андрей Борисов:

- Подготовка жилищно-коммунального комплекса города идёт в соответствии с утверждённым планом мероприятий. На сегодняшний день не вижу никаких так называемых «узких мест». И «Жилищник», и «Горводоканал», и «Смоленсктеплосеть» ведут работу по подготовке к отопительному сезону строго в рамках графика, всё соответствует срокам.

С докладом выступил управляющий директор филиала ПАО «Квадра» - «Смоленская генерация» Андрей Кулаев:

- Ремонт и реконструкция Смоленской ТЭЦ-2 идёт по графику, резервные запасы топлива созданы. Что касается замены тепловых сетей, то в этом году мы переложим более 5 км. Все работы ведутся в соответствии с планом капитального ремонта, риска не видим. Согласно графику подготовка к отопительному сезону должна быть завершена в срок до 25 сентября. Никаких опасений у нас нет.

По словам и.о. генерального директора МУП «Смоленсктеплосеть» Андрея Горохова, все 53 газовые котельные и 238 центральных и индивидуальных тепловых пунктов, которые эксплуатирует предприятие, готовы к началу отопительного сезона. Гидравлические испытания внутриквартальных тепловых сетей выполнены на 100%. Сдано около 180 тыс. погонных метров сетей. Выполнена ревизия насосного оборудования и запорной арматуры на 251 объекте. Завершены работы по ремонту тепловых сетей на участках по улицам Лавочкина, Попова, Черняховского, Багратиона - общей протяжённостью около 500 погонных метров (в двухтрубном исчислении).