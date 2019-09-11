Жёсткий разговор

В очередную поездку по Смоленску губернатор отправился внепланово, реагируя на жалобы горожан. Он посетил улицу 2-й Верхний Волок, от которой так и не проложили дорогу к микрорайону Новосельцы, а также побывал на требующем ремонта мосту через реку Рачевку.

По бездорожью

Первым пунктом в маршруте поездки стала улица 2-й Верхний Волок. В январе прошлого года во время приёма граждан к главе региона обратились жители микрорайона Новосельцы, расположенного в Смоленском районе близ границы города, с просьбой помочь в создании улично-дорожной сети нового микрорайона, так как при застройке к нему не обустроили подъездную дорогу. В результате там не курсирует общественный транспорт и нет пешеходной зоны. Понимая важность и значимость проблемы, затрагивающей интересы большого числа смолян, губернатор Алексей Островский поручил руководству профильного департамента запланировать финансирование работ по разработке проектно-сметной документации. Документы должны были подготовить в 2018 году, а дорогу построить в 2019-м.

Разговор главы региона с и.о. начальника департамента Смоленской области по транспорту и дорожному хозяйству Андреем Баховым во время рабочей поездки оказался жёстким.

- Я в 2018 году на приёме граждан смолянам обещал, что здесь будет качественная, хорошая дорога. Сейчас - сентябрь 2019 года. Не понимаю, почему дорога находится в таком же состоянии, как и ранее? - спросил глава региона.

- Дело в том, что проектно-сметная документация была готова ещё в конце 2018 года, при её сдаче в Госэкспертизу произошли временные задержки, - ответил Бахов и далее по требованию Островского пояснил:

- Проект планировки был не узаконен. В настоящее время эти процедуры завершены и документы переданы для проведения государственной экспертизы.

- Это все пустые разговоры! Вы почему меня перед населением подводите? Я принимал людей в январе 2018 года, сегодня – сентябрь 2019-го, с дорогой до сих пор ничего не произошло с точки зрения позитивных изменений. Когда будет сделана дорога?

- В этом году во всяком случае все земельные работы будут исполнены.

- Дорога когда будет сделана? Я конкретно спрашиваю!

- Если погодно-климатические условия позволят, то к концу ноября этого года.

Начальник управления дорожного хозяйства и строительства города Смоленска Наталья Майорова подтвердила срок, озвученный Баховым.

- Значит, если в этом году дорога не будет сделана, то вы (Андрей Бахов) в администрации работать не будете. Понятно? – резюмировал губернатор.

Кто в ответе за мост?

Затем Алексей Островский осмотрел мост через реку Рачевку. Там требует замены мостовое полотно, композитные перила не окрашены, на подходах к мосту нет благоустроенных тротуаров. А ведь именно здесь пролегает кратчайший путь между ул. Шевченко и ул. Твардовского. Ежедневно по мосту проходят сотни смолян.

- Первое - хорошо, что идёт скашивание растительности, тем более, что этот процесс проходит в таких удалённых от оживлённых улиц местах, - отметил губернатор, обращаясь к главе города Андрею Борисову. - Это показывает хорошее отношение городской администрации к горожанам. С другой стороны, есть проблема, которая не решалась многими городскими администрациями, которые были до вас, и пока не решается при вашем руководстве городом. По этому мосту ежедневно проходят сотни людей, а с тех пор, как начался учебный год, здесь ходит значительное количество детей в школу. Состояние прилегающих к мосту площадей и самого моста не отвечает условиям безопасности, в тёмное время суток здесь нет освещения, что, полагаю, создаёт криминогенную обстановку. Знаю, что прилегающая территория к мосту принадлежит частному лицу, и в этом смысле нет юридических полномочий у городской администрации комплексно решать данную проблему. Но решать её нужно! Поэтому я вам поручаю заняться этим вопросом - приглашайте к себе собственника территории, оговаривайте условия, при которых земельный участок может стать муниципальной собственностью, делайте ремонт, благоустраивайте, модернизируйте освещение. Необходимо сделать так, чтобы людям здесь было комфортно.

Градоначальник пообещал, что это поручение будет выполнено.

Кстати

Глава региона не впервые проводит подобные внеплановые проверки, причём руководители органов исполнительной власти как областного, так и городского уровней программу рабочей поездки предварительно не знают. Таким образом, Алексей Островский видит реальную картину происходящего.