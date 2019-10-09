2019-10-10T10:10:56+03:00
Общество

Взрослый разговор

120 смоленских подростков от 13 до 17 лет стали участниками первой культурно-православной смены «Феникс», проходившей в сентябре в Смоленском районе.
Поделиться:
ФОТО: администрация Смоленской области.ФОТО: администрация Смоленской области.
Изменить размер текста:

Для ребят подготовили насыщенную программу: тренинги, конкурсы, флешмобы, мастер-классы, занятия по литургическому пению, колокольному звону, литературный фестиваль, «Школа экскурсовода» и др.

В один из дней смены с ребятами встретился губернатор Алексей Островский, целый час отвечавший на их вопросы. Например, Иван из Смоленска рассказал, что многие из ребят на смене мечтают стать предпринимателями, и спросил, является ли наш регион хорошей платформой для развития собственного дела.

- Благодаря работе администрации области под моим руководством по оценкам Агентства стратегических инициатив Смоленская область по итогам 2018 года вошла в пятёрку лучших регионов страны по развитию малого и среднего предпринимательства, - отметил глава региона. - У нас огромное количество финансовых и нефинансовых инструментов, созданных для поддержки и развития малого и среднего предпринимательства. Главное- каждый из вас должен понять, насколько это ваше - заниматься бизнесом, чтобы потом не жалеть о сделанном выборе.

На вопрос о развитии туризма губернатор ответил:

- Для того чтобы развивалась туристическая инфраструктура Смоленской области, нужно тройственное взаимодействие: государства в лице федеральной и региональной власти, а также частного бизнеса. Федеральная власть должна вкладывать существенные деньги в сохранение культурно-исторического наследия. В свою очередь региональная власть должна привлекать частный бизнес и создавать соответствующую инфраструктуру. На Смоленщине много храмов, монастырей, усадеб и иных памятников культурного наследия. Работа по их сохранению требует значительных финансовых вложений, в том числе и со стороны федерального центра.

«Видеть счастье своих детей, а потом ещё и счастье своих внуков» - так глава региона ответил на личный вопрос о заветной мечте. Однако, как выяснилось, уделять близким много времени не получается:

- Если с полной самоотдачей относиться к той работе, которая мне доверена жителями Смоленской области и нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным, то, к сожалению, времени ни на что иное, кроме как на работу, не будет хватать, - сказал Алексей Островский. - Меня это, конечно, не красит, но уделять достаточно времени семье практически не получается, потому что я работаю шесть, а иногда и семь дней в неделю. По этой причине видимся с детьми (у меня три дочери: 19, 14 и 3 лет) по утрам перед моей работой, когда они собираются в школу, университет, и очень мало - по вечерам.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Отар Кушанашвили: В Юрмале Кикабидзе предложил — выпьем за русский народ!
В программе «Простыми словами» в эфире Радио "Комсомольская правда" Андрей и Юлия Норкины расспросили журналиста Отара Кушанашвили об отношениях России и Грузии, о шоу-бизнесе и политике, о демографии [видео]
Новости 24
Смолянин оскорбил и избил майора полиции
Стали известны подробности задержания смолянина с крупной партией наркотика
В Гнездове появится новая спортивная площадка
Отремонтированные улицы в Смоленске стали похожи на реки
Смоленский предприниматель едва не лишился дорогой иномарки за долги
В Смоленске в проект реконструкции улицы Николаева внесут изменения
Историки показали фото древних мечей, найденных под Смоленском
В Смоленске отключат холодную воду на проспекте Гагарина
В Смоленске снесут три киоска с едой и ремонтом одежды
В Смоленске построят новый скейт-парк
В Смоленске на ремонт крестной стены потратят 20 млн рублей
В 7 домов Смоленска пришло долгожданное тепло
В Смоленске пропала пожилая женщина
В Смоленске водитель машины «влетел» в столб на трамвайных путях
Железную дорогу в Смоленской области готовят к работе зимой
Смолянин за взятку пограничнику получил год колонии
В Смоленске цены на сельхозпродукцию во время ярмарки снизят на 20%
Смолянка ударила и обокрала подругу
В Смоленске госслужащим повысят зарплату
В Смоленской области в пожарах погибли 53 человека
В Смоленске водителей предупредили об опасной ловушке на улице