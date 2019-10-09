Взрослый разговор

Для ребят подготовили насыщенную программу: тренинги, конкурсы, флешмобы, мастер-классы, занятия по литургическому пению, колокольному звону, литературный фестиваль, «Школа экскурсовода» и др.

В один из дней смены с ребятами встретился губернатор Алексей Островский, целый час отвечавший на их вопросы. Например, Иван из Смоленска рассказал, что многие из ребят на смене мечтают стать предпринимателями, и спросил, является ли наш регион хорошей платформой для развития собственного дела.

- Благодаря работе администрации области под моим руководством по оценкам Агентства стратегических инициатив Смоленская область по итогам 2018 года вошла в пятёрку лучших регионов страны по развитию малого и среднего предпринимательства, - отметил глава региона. - У нас огромное количество финансовых и нефинансовых инструментов, созданных для поддержки и развития малого и среднего предпринимательства. Главное- каждый из вас должен понять, насколько это ваше - заниматься бизнесом, чтобы потом не жалеть о сделанном выборе.

На вопрос о развитии туризма губернатор ответил:

- Для того чтобы развивалась туристическая инфраструктура Смоленской области, нужно тройственное взаимодействие: государства в лице федеральной и региональной власти, а также частного бизнеса. Федеральная власть должна вкладывать существенные деньги в сохранение культурно-исторического наследия. В свою очередь региональная власть должна привлекать частный бизнес и создавать соответствующую инфраструктуру. На Смоленщине много храмов, монастырей, усадеб и иных памятников культурного наследия. Работа по их сохранению требует значительных финансовых вложений, в том числе и со стороны федерального центра.

«Видеть счастье своих детей, а потом ещё и счастье своих внуков» - так глава региона ответил на личный вопрос о заветной мечте. Однако, как выяснилось, уделять близким много времени не получается:

- Если с полной самоотдачей относиться к той работе, которая мне доверена жителями Смоленской области и нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным, то, к сожалению, времени ни на что иное, кроме как на работу, не будет хватать, - сказал Алексей Островский. - Меня это, конечно, не красит, но уделять достаточно времени семье практически не получается, потому что я работаю шесть, а иногда и семь дней в неделю. По этой причине видимся с детьми (у меня три дочери: 19, 14 и 3 лет) по утрам перед моей работой, когда они собираются в школу, университет, и очень мало - по вечерам.