В Смоленске планируют усилить борьбу с нелегальными сигаретами

10% рынка – в сером секторе

Смоленская область лидирует в рейтинге регионов, где нелегальные сигареты можно купить достаточно легко. По данным агентства Kantar TNS, область может «похвастаться» пятой частью рынка, которую занимают криминальные дельцы. Такой долей не всякий производитель обладает.

К нелегальным сигаретам относится не только подделка, но и товар, не имеющий акцизных марок страны, в которой продается, а, следовательно, не приносящий положенного законом дохода в бюджет. Сейчас на долю нелегального табака в России приходится в среднем около 10,3% рынка. Однако в приграничных регионах, в частности в Смоленской области, ситуация существенно хуже: вне закона 20,8% продаваемых сигарет. Причем все может стать хуже, в соседней Брянской области нелегального табака 36,4%. И объемы нелегальной торговли ежегодно растут.

Эти неприятные статистические данные выливаются в конкретную сумму, которая могла бы пополнить госбюджет. Речь идет о порядка 70 миллиардах рублей не уплачиваемых в казну, это выше, чем годовые расходы каждого второго российского региона. Причина понятна – сейчас каждая в стоимость каждой легальной пачки включен акциз и налоги на сумму 62 рубля. Поэтому и стоят сигареты обычно, начиная с 80 рублей за самую бюджетную марку. Из оставшихся неполных 20 рублей, предприниматель заработал бы всего несколько. В то же время торговец нелегальным товаром не только не платит налоги, но и цену ставит на уровне 40-60 рублей, получая прибыль в пару сотен процентов с каждой пачки, которую он продаст любому, включая несовершеннолетнего.

Лазейки для перевозки

На встрече в ТПП участники отметили, что основная масса нелегальных сигарет провозится через открытую границу с государствами Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В Смоленской области это, как правило, табачные изделия из Республики Беларусь, где акцизы на табак значительно ниже. Так, хотя Смоленская таможня и обладает особым правом досмотра проходящих фур, объем грузоперевозок не позволяет проконтролировать все. Контрабандисты со временем научились использовать дырки в российском законодательстве и возможности в законодательстве белорусском. Перевозчики-нарушители прячут сигареты в коробки из-под потребительских товаров, предъявляют документы на транзит в другое государство, которые позволяют затеряться в России по пути, в конце концов, врут, что везут все исключительно для себя.

От разгула контрабандистов на территории Смоленской области бюджет недополучил 650 миллионов рублей лишь за первые 7 месяцев 2019 года, а к его концу сумма достигнет круглого значения. Для смолян это означает не только вывод из оборота средств, которые могли бы пойти на обустройство города и области, социальные выплаты и прочие обязательства государства, но и риски совсем не экономического характера.

Представители табачных компаний, рассказали, что в результате исследований в ряде контрафактных сигарет доводилось выявлять не то что вредный, а опасный для здоровья состав. Это и плесень, и ударная доза мышьяка или асбеста, и даже остатки фауны…

Вера Колупаева, представлявшая Общественный совет по проблеме подросткового курения, сообщила о том, что торговцы нелегальным табаком вредят будущему нашего общества – детям.

- В разных городах мы проверяем, есть ли в продаже нелегальные сигареты. Где-то, чтобы их купить, нужно войти в доверие к продавцу, где-то их предлагают открыто. Но мне приходилось видеть и возмутительные случаи, когда продавец не только отпускает их заведомо несовершеннолетним покупателям, но еще и цинично дает советы, какую марку выбрать, - сообщила представитель Общественного совета. - Кроме того, нелегальные сигареты разрушают систему торговли, вытесняя с рынка честных продавцов, обогащая преступные группы и их сбытовые сети – торговые точки, где вопрос о качества товара, если и стоит, то на последнем месте. Как отмечено представителем ритейла, правила, которые устанавливались еще с 90-х годов, чтобы сделать торговлю безопасной и порядочной, сейчас активно разрушаются пособниками черного рынка.

Борьба с мелкими игроками

Представители правоохранительных органов устроили настоящий «разбор полетов» текущей ситуации. Так, было выявлено, что Роспотребнадзору требуется большая координация работы с городской администрацией, предпринимательским сообществом и полицией. А она, в свою очередь, активно работает против организаторов наиболее крупных поставок, не имея возможности эффективно пресекать торговлю в небольших торговых точках. Таможня также применяет все возможные ресурсы, чтобы сдерживать рост нелегального табака, но пока нанести ощутимый удар по продаже нелегальных сигарет не удалось.

Президент АМТ Владлен Максимов рассказал, что активисты АМТ провели ряд рейдов в Брянске, где встретили повышенную настороженность и откровенное недоверие со стороны продавцов нелегальных сигарет. И не удивительно – в течение года полиция начала активно давить на криминальные синдикаты, лишая торговцев поставок, а владельцев точек – «крыши».

- Хочу отметить, что в Смоленской области наш круглый стол не проигнорировало ни одно приглашенное ведомство, - подчеркнул Максимов. – Не удивительно, что в вашем регионе доля нелегального рынка табака заметно ниже, чем, например, в соседней Брянской области.

Однако поле для работы обширное. Перед началом круглого стола активисты АМТ прошлись с аналогичными рейдами по магазинам города и довольно легко сумели купить не только незаконно ввезенные белорусские сигареты, но и табак вообще без акцизных марок, а также опасный контрафакт.

Как показывает практика, существующие методы борьбы с нелегальной торговлей сигаретами неэффективны: штрафы для физлиц, которые обычно и берут вину на себя, составляют всего 1,5 тысяч рублей. Следственные мероприятия часто выявляют уличных торговцев или неопытных оптовиков, а предприниматели, умело пользующиеся «лазейками» в законах, могут длительное время уходить от ответственности или нести ее без серьезных затрат для бизнеса. Из преступления либо не оказываются уголовно наказуемыми из-за небольшого объема нелегальной продукции, либо наказываются штрафами, которые по рынку достигают пары миллионов, тогда как на самом черном рынке оборачиваются миллиарды.

«Патруль качества»

Параллельно с государством и правоохранителям борьбу ведут и общественные активисты. Ассоциация малоформатной торговли запустила федеральный проект «Честный магазин». Он призван информировать граждан и ритейлеров об основных признаках нелегальных сигарет, а также о негативных последствиях их распространения. И на это есть все основания. Так, по всей стране добросовестные предприниматели упускают до 10 миллиардов рублей в год из-за засилья продавцов контрабанды и подделок.

- Нужно понимать, что потребители сигарет, находя магазин, где их можно купить дешевле, со временем начинают отдавать ему предпочтение и для покупки продуктов или других товаров. - говорит Владлен Максимов. – Это создает на рынке ситуацию недобросовестной конкуренции. У мелких предпринимателей, бизнес которых и так испытывает давление со стороны торговых сетей, остается мало шансов на выживание. А их не вполне честно работающие коллеги, уже став нарушителями, иногда начинают позволять себе не соблюдать и другие требования закона.

Проект АМТ «Честный магазин» предусматривает информирование покупателей и предпринимателей о проблеме, рейды по точкам продаж, распространение предупреждающих стикеров и информационных материалов, позволяющий определить нелегальные сигареты и рассказывающих, какой вред они наносят здоровью и экономике страны. В девяти регионах РФ он уже запущен, пришла очередь и Смоленской области.

Участники смогли обменяться мнением и согласовать меры, которые можно предпринять уже сейчас – начать информировать бизнес о способе подать заявление на торговцев нелегальных сигарет, довести до городской администрации опыт других регионов, где за нарушение закона, торговая точка может быть лишена арендованной у города площади, а также вынести на рассмотрение облдумы возможность поддержки ряда федеральных инициатив, предусматривающих ужесточение ответственности для торговцев нелегальными сигаретами и тех, кто обеспечивает поставки, контроль за оборудованием, а также перемещением акцизных марок.

Для эффективной борьбы с нелегальным рынком сигарет потребуется консолидация усилий власти и общества. Жителей региона, заметивших факт продажи сигарет по низкой цене, воспользоваться приложением «Патруль качества», которое позволит направить заявление в правоохранительные органы.