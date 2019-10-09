Вопросы благоустройства

Трудности в реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» в Смоленской области обсудили на оперативном совещании, которое провёл глава региона Алексей Островский.

Под пристальным вниманием

В рабочей встрече приняли участие профильные заместители губернатора, руководители департаментов, главы ряда муниципальных образований, а также руководитель исполнительного комитета регионального отделения Общероссийского народного фронта Наталия Семенцова и сопредседатель штаба этой общественной организации Сергей Якимов.

Открывая совещание, Алексей Островский отметил, что вопросы реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в Смоленской области находятся на его особом контроле.

- Администрация области и администрация города Смоленска чрезвычайно уважительно относятся к позиции Общероссийского народного фронта, - сказал Алексей Островский. - Я не могу не согласиться с рядом справедливых доводов и замечаний со стороны активистов ОНФ, поскольку так же, как и они, заинтересован в качественном исполнении поручений Президента России Владимира Владимировича Путина, касающихся реализации национального проекта «Жильё и городская среда». В этом вопросе мы не можем подвести ни смолян, ни главу государства.

В центре внимания на совещании оказались Дорогобуж и Смоленск. Ранее общественники раскритиковали то, как там реализуется программа по благоустройству. В частности, в Дорогобуже должен появиться парк отдыха и развлечений «Становище Бужа» - этот проект победил на федеральном конкурсе «Малые города и исторические поселения». Однако, по словам активистов, работы первоначально проводились без учёта мнения местных жителей, кроме того, существует и риск, что сроки сдачи будут сорваны.

- Считаю недопустимым игнорирование общественного мнения при реализации столь значимого социального проекта, - подчеркнул губернатор. - Я неоднократно обращал внимание глав муниципалитетов, в частности, руководителя Дорогобужского района Олега Владимировича Гарбара на особую важность выстраивания конструктивного диалога с гражданами.

Работа с подрядчиками

В Смоленске в этом году запланировано благоустроить 21 двор и три общественных пространства. Ремонты, по словам заместителя главы города по городскому хозяйству Анны Пархоменко, идут по плану и будут выполнены вовремя. В некоторых местах они уже подходят к концу.

- Конечно, есть ряд справедливых замечаний со стороны активистов, касающихся качества работ, - отметила Пархоменко. - Мы ни в коем случае не оставляем их без внимания, направляем подрядчикам для устранения. Кроме того, мы держим постоянную связь и с подрядными организациями, и с населением - общаемся в режиме онлайн через мессенджеры, что очень удобно и эффективно, а также позволяет следить за тем, ликвидированы ли все недостатки и довольны ли местные жители.

В ответ на замечание о том, что ремонт охватывает не сразу все дворы, где он запланирован, а проходит последовательно, Пархоменко пояснила:

- Эта ситуация исключительно вызвана тем, что подрядчик, выигравший аукционы, в силу своих возможностей не в состоянии осуществлять все работы одновременно. Мы никак не можем на это повлиять, как известно, порядок определения подрядчика регулирует Федеральный закон № 44-ФЗ («О контрактной системе»).

Специалисты, принявшие участие в совещании, уверены, что до конца года в областном центре удастся благоустроить дополнительный объект - сквер у памятника Самолёту ТУ-16 (ул. Багратиона).

- Имеются объективные причины, по которым благоустройство территорий ведётся не так, как должно быть в идеале, - подчеркнул Алексей Островский. - Я неоднократно поднимал вопрос на федеральном уровне, что нормы 44-го Федерального закона не позволяют властям влиять на то, кто будет участвовать в конкурсных процедурах. Нередки случаи, когда подрядчики просто не заявляются на конкурс - аукцион признается несостоявшимся. Такая же ситуация сложилась и в отношении сквера на улице Багратиона. Как мне доложило руководство города, есть потенциальный подрядчик, который заявил о готовности принять участие в конкурсе и выполнить работы по благоустройству этого сквера в полном объёме и в установленные сроки.

Руководители Дорогобужского района и Смоленска заверили губернатора, что устранят недостатки, выявленные активистами.

Учитывая особую социальную значимость регионального проекта, Алексей Островский решил изменить формат взаимодействия областных властей с ОНФ таким образом, чтобы он максимально эффективно отвечал на возникающие вызовы:

- Считаю, что диалог между властью и Общероссийским народным фронтом необходимо выводить на качественно новый уровень. Поэтому, прежде всего, в интересах смолян предлагаю ежемесячно встречаться для обсуждения проблемных вопросов реализации регпроекта по формированию комфортной городской среды. В этих совещаниях под моим и Наталии Анатольевны Семенцовой (руководителя исполкома регионального ОНФ в Смоленской области) сопредседательством будут принимать участие как областные чиновники, так и главы муниципальных образований. Это позволит нам своевременно реагировать на возникающие проблемы и оперативно ликвидировать их.

Кстати

Начиная с этого года, региональный проект «Формирование комфортной городской среды» реализуется на Смоленщине в рамках национального проекта «Жильё и городская среда», инициированного Президентом РФ. Цель проекта - повышение качества городской среды и увеличение доли граждан, участвующих в решении вопросов благоустройства территорий. В нашем регионе общий объём финансирования на 2019 г. составляет около 333 млн руб. Благоустройство проходит в 30 муниципальных образованиях, общая численность населения которых более 3 тыс. человек.