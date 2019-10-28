В Смоленске юные дзюдоисты почтили память Михаила Егорова

Единоборства в регионе пользуются особой популярностью. Зрителям нравится зрелищность турниров, спортсменам - созданные на Смоленщине условия для занятий спортом. Попечительский совет Федерации дзюдо Смоленской области возглавляет Секретарь регионального отделения «Единой России» Игорь Ляхов. Под эгидой партпроекта «Детский спорт», в рамках которого прошел турнир, проводятся многочисленные соревнования. Так, три года назад, Смоленск впервые за 20 лет принял крупные соревнования по дзюдо. В 2018 году областной центр стал столицей Первенства России среди юниоров. Тогда Смоленщину посетил главный тренер сборной Росси по дзюдо, олимпийский чемпион Эцио Гамба.

- Региональное отделение «Единой России» не только оказывает содействие в проведении спортивных мероприятий, но и проводит работу, направленную на развитие восточных единоборств в области. При участии партпроекта «Детский спорт» реконструируются школьные спортзалы и стадионы, открываются новые спортивные площадки. Появление подобных центров и создание условий для занятий единоборствами являются важными задачами, которые поставило перед собой реготделение, - отметил координатор партийного проекта «Детский спорт» в Смоленской области, депутат Смоленской областной Думы Андрей Моргунов. Помощь в проведении мероприятия оказал член общественного совета партпроекта «Детский спорт» Роман Фисун.

ФОТО: smolensk.er.ru.

В ежегодном турнире, посвященном памяти Героя Советского Союза Михаила Егорова, который водрузил знамя Победы над Рейхстагом, приняли участие 130 юношей и девушек 2004 – 2006 годов рождения из Смоленской, Брянской, Тульской, Калининградской областей и республики Абхазия.

С приветственным словом к спортсменам обратился секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов:

- О подвиге Михаила Егорова должен знать каждый. Его жизненный путь – это борьба! Борьба за Родину, за светлое небо над головой. Это яркий пример настоящего мужества для каждого из нас. Помните своих героев, чтите их память, знайте, что вы - будущее страны и только от вас зависит, какой она будет.

Состязания носят статус межрегионального турнира, поскольку каждый раз в Смоленске собираются представители из разных регионов России. Из года в год желающих принять участие становится все больше.

- Дзюдоисты из разных уголков страны ежегодно приезжают на Смоленщину. Они не только выходят на татами, но и знакомятся с историей нашего края. На гербе Смоленской области написано – «Несгибаемый дух все превозможет». Мне хочется, чтобы в каждом из юных спортсменов присутствовал этот самый несгибаемый дух победителя. Тот, кто усердно тренируется и не останавливается на достигнутом, обязательно преуспеет во всем, - отметила депутат Государственной Думы от Смоленской области Ольга Окунева.

Соревнования дают возможность обменяться опытом и обрести новых друзей. Об этом напомнил член Совета Федерации Федерального Собрания РФ Франц Клинцевич и привел в пример дружбу Михаила Егорова с Мелитоном Кантария.

После торжественной церемонии открытия турнира начались поединки. Спортсмены были разбиты на несколько весовых категорий, в каждой из которых состоялись схватки. Для многих ребят дзюдо - не просто набор приемов, это образ жизни, способ преодоления себя, занятие, воспитывающие не только тело, но и дух.

- Уже девятый год занимаюсь дзюдо. Еще в первом классе родители меня отвели на секцию. С тех пор я регулярно тренируюсь и не пропускаю занятия. Мечтаю достичь высоких результатов в этом виде спорта на международной арене, - рассказал спортсмен из Тульской области Серж Айвазян.

ФОТО: smolensk.er.ru.

Игорь Ляхов, Ольга Окунева и Франц Клинцевич наградили победителей и призеров межрегионального турнира кубками, медалями и почетными грамотами.