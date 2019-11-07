«Роса» возрождается

Эти и другие вопросы губернатор Алексей Островский обсудил на рабочей встрече с руководством Смоленского молочного комбината «Роса» - учредителем компании Андреем Тимирязевым и генеральным директором завода Александром Мандрусовым.

Кстати, сама инициатива возродить предприятие исходила от главы региона. И благодаря его содействию в марте 2019 г. Министерство сельского хозяйства одобрило заявку «Росы» на льготный инвестиционный кредит на восстановление молочного комбината. Общий объём инвестиций в проект составляет около 230 млн руб.

Основным видом деятельности завода станет переработка и реализация молочной продукции в Смоленске и области. Планируется, что под маркой «Роса» будут выпускать молоко, кефир, творог, сметану разной степени жирности, сыры и масло - всего примерно 10 наименований. Запуск производства запланирован на конец 2019 г.

Губернатор на встрече поблагодарил руководство компании за решение возродить Смоленский молочный комбинат и восстановить его производственные мощности:

- Рад, что благодаря вложенным инвестициям комбинат возрождается, что есть серьёзные планы по постепенному увеличению объёма производимого молока. Я пригласил вас на эту встречу для того, чтобы узнать о текущем положении дел и перспективах развития предприятия. Также хочу уточнить, какое содействие со стороны администрации области вам уже оказывается, все ли вас устраивает и какую дополнительную помощь вы хотели бы получить от нас?

Представители компании подробно рассказали о проделанной работе, планах и необходимой поддержке. В помещениях завода прошёл ремонт, готовы к работе все необходимые инженерные коммуникации - электро- и газовые сети, отопление, вентиляция. Реконструированы три холодильные камеры: две для сырья и полуфабрикатов и одна - для готовой продукции. Закуплено новое современное оборудование, идёт его монтаж. По предварительным подсчётам, предприятие после запуска сможет перерабатывать около 60 т молока в сутки. Потом этот показатель должен вырасти. По словам учредителя Андрея Тимирязева, предприятие создаст в Смоленске 80 новых рабочих мест. Их не так много потому, что частичная автоматизация производства исключает привлечение значительного количества рабочей силы.

- Планируем приступить к производству в конце декабря, отработать технологию и выйти на полные мощности к концу следующего года, - рассказал Тимирязев.

- Это станет хорошим подарком смолянам к Новому году, особенно людям старшего и среднего поколения, - подчеркнул Алексей Островский. - Они, конечно, помнят успехи региона в молочной перерабатывающей промышленности и тот широкий ассортимент продукции от своего местного производителя, который был представлен на прилавках смоленских магазинов 20-30 лет назад. Взаимодействие администрации области с вами, наше личное взаимодействие позволит всё это возродить. Это, конечно, повод для гордости и для вас как предпринимателей, и для нас как чиновников, отвечающих за это направление.

Куда текут молочные реки?

Гендиректор «Росы» Александр Мандрусов отметил, что для полноценной реализации проекта нужны стабильные поставки качественного молока. Но большая часть производящегося на Смоленщине молока сейчас «утекает» на переработку в другие регионы.

- Это, на наш взгляд, серьёзная проблема. Очень хотелось бы, чтобы сырьё, произведённое на Смоленщине, здесь же и перерабатывалось. Возможно ли какое-либо содействие со стороны администрации области в решении этого вопроса? - спросил Мандрусов.

В восстановление «Росы» инвестировано 230 млн руб.

- Я полностью разделяю вашу озабоченность и поддерживаю те мысли, которые прозвучали - они совпадают с моими. Александр Анатольевич (Царев, и.о. начальника департамента по сельскому хозяйству и продовольствию), нам действительно нужно думать, как администрация региона может максимально поддержать молочное животноводство таким образом, чтобы молоко оставалось для переработки на внутреннем региональном рынке. Для этого необходимо разработать новые программы поддержки молочного животноводства или расширить существующие. Ведь если мы серьёзно взялись за возрождение молочной отрасли региона, если мы призвали инвесторов вкладывать средства в её восстановление, в частности, заново запустить комбинат «Роса», то необходимо создать все условия для эффективной работы - должен быть создан полный производственный цикл. Молоко должно оставаться в регионе, поставляться на переработку на наши предприятия, затем - продаваться на прилавках смоленских магазинов,и только излишки можно направлять на внешние рынки. Что по этому поводу можете доложить?

Александр Царев рассказал, что этот вопрос волнует и руководство других предприятий отрасли: действительно, 70% молока вывозится за пределы региона.

- Мы предлагаем ввести со следующего года новые параметры в существующих мерах поддержки - изменить субсидирование из средств областного бюджета на содержание товарного поголовья молочных коров, на возмещение части затрат на приобретение кормозаготовительной техники, молокопроводов, доильных залов и иного оборудования для тех предприятий, которые намерены реализовывать молоко внутри региона. Другой вариант - установить различные ставки субсидии для тех сельхозтоваропроизводителей, кто поставляет молоко на местные перерабатывающие предприятия, и тех, кто вывозит его за пределы области, - рассказал Царев.

- Поручаю вам подготовить совещание под моим председательством с участием моих профильных заместителей и руководителей департаментов, где мы рассмотрим вопросы развития молочной отрасли региона, обсудим меры господдержки молочного животноводства, а также подискутируем, как можно мотивировать смоленских фермеров поставлять молоко на местные перерабатывающие предприятия. Прошу вас, Александр Анатольевич, предварительно обсудить все существующие варианты решения проблемы, проработать их совместно с финансовым блоком администрации, чтобы заранее соотнести наши желания и ваши предложения с реальными возможностями областного бюджета, - поручил глава региона.

Также глава региона предложил компании «Роса» содействие в том, чтобы её продукция смогла появиться на полках смоленских магазинов.

- Я дам поручение департаменту промышленности и торговли, чтобы вам начали оказывать содействие в заключении договоров с компаниями-ритейлерами, чьи магазины представлены в Смоленской области, а также с местными торговыми точками на поставку молочной продукции.

Справка

Смоленский городской молочный завод, основанный в 1974 г., являлся крупнейшим молокоперерабатывающим предприятием региона. В 1996 г. его преобразовали в Смоленский молочный комбинат «Роса», который

в 2005 г. вошёл в состав холдинга «Юнимилк» (с 2010 г. - группа компаний Danone). В 2014 г. завод прекратил свою работу в связи с нехваткой сырья.

Инна МАТВЕЕВА