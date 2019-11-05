2019-11-05T12:42:07+03:00
Недвижимость

Где в Смоленске отключат горячую воду 5-8 ноября

Опубликован список адресов, попавших в зону отключения
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ФОТО: pixabay.comФОТО: pixabay.com
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В Смоленске из-за профилактических работ с 5 по 8 ноября планируют отключать горячую воду.

В зону отключения попадут:

Б. Советская 37, 39/11

Николаева 49, 51, 59, 61/38,

Кирова 1, 3, 5, 7, 2/57, 2А, 2Б (д/с «Бабочка»), 4, 6, 8,

Воробьева 13, 36

Черняховского 2, 4, 6,

М.Октябрьской 12, 12 Б, 14, 16, 18, 20, 22

Попова 112, 118, 120, 130, 132, 134, 136, 138

Юрьева 1/6, 3, 5, 7, 9, 11/12, 13, 15

Островского 2, 4, 3 (СШ № 30), 5, 7, 6, 10 (д/с «Антошка»), 18 (д/с «Незабудка»),

1-й Мичуринский пер. 4А, 4Б,

Губенко 1 (д/с «Солнышко»), 10

Чехова 23

ИСТОЧНИК KP.RU

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