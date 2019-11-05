Где в Смоленске отключат горячую воду 5-8 ноября
Опубликован список адресов, попавших в зону отключения
ФОТО: pixabay.com
Изменить размер текста:
В Смоленске из-за профилактических работ с 5 по 8 ноября планируют отключать горячую воду.
В зону отключения попадут:
Б. Советская 37, 39/11
Николаева 49, 51, 59, 61/38,
Кирова 1, 3, 5, 7, 2/57, 2А, 2Б (д/с «Бабочка»), 4, 6, 8,
Воробьева 13, 36
Черняховского 2, 4, 6,
М.Октябрьской 12, 12 Б, 14, 16, 18, 20, 22
Попова 112, 118, 120, 130, 132, 134, 136, 138
Юрьева 1/6, 3, 5, 7, 9, 11/12, 13, 15
Островского 2, 4, 3 (СШ № 30), 5, 7, 6, 10 (д/с «Антошка»), 18 (д/с «Незабудка»),
1-й Мичуринский пер. 4А, 4Б,
Губенко 1 (д/с «Солнышко»), 10
Чехова 23
ИСТОЧНИК KP.RU