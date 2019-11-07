2019-11-07T07:20:25+03:00
Общество

Дневник в телефоне

В Смоленской области разработают мобильную версию образовательного сервиса «Электронный дневник».
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ФОТО: pixabay.comФОТО: pixabay.com
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Несмотря на то, что электронный дневник уже давно активно используется на Смоленщине и стал популярен среди педагогов, школьников и родителей, версии для телефона или планшета он пока не имеет. Но число людей, выходящих в Интернет с помощью мобильных устройств, по статистике уже превысило количество пользователей стационарных компьютеров.

Контролируя ход реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование», губернатор обратил внимание на этот факт. Отсутствие возможности адаптации «Электронного дневника» к устройствам с маленьким экраном Алексей Островский назвал неприемлемым и поручил региональному департаменту по информационным технологиям в кратчайшие сроки доработать портал, а также предусмотреть создание мобильного приложения.

Напомним, что в рамках этого регионального проекта в Смоленской области к 2024 г. должны быть созданы все условия для внедрения современной и безопасной цифровой образовательной среды, повышения уровня информатизации и компьютеризации учебных заведений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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