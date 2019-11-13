Экология в режиме онлайн

Во время рабочей поездки в Гагаринский район губернатор Алексей Островский посетил площадку, где компания «Эггер Древпродукт Гагарин» строит экологический пост контроля атмосферного воздуха.

Проверка и тестирование

Пост оборудуют специальными датчиками, которые позволят вести непрерывный мониторинг качества воздуха, анализировать содержание в нём вредных веществ, предотвращать загрязнения и контролировать воздействие на атмосферу выбросов промышленных предприятий, в частности, деревообрабатывающего завода. В конце октября пост мониторинга доставили в Гагарин, и на месте установки началась подводка коммуникаций. Поверка приборов завершится весной следующего года. После запуска поста данные о состоянии окружающей среды с него будут направляться в администрацию Гагаринского района. Компания планирует ежегодно выделять на содержание и обслуживание поста более 3 млн руб.

- Две недели назад по договорённости с администрацией района мы начали работы на участке, - рассказал генеральный директор компании Антон Зебанц. - Подключили временное питание и поставили контейнер экологического поста, сейчас специалисты Смоленского филиала Центра лаборатории анализа и технических измерений по Центральному федеральному округу проводят поверку и тестирование оборудования, которое в ближайшее время доставят в Гагарин для монтажа. Кроме этого, запланировано подключение пункта к сети Интернет и постоянному электропитанию. «Россети Центр» - управляющая организация «Россети Центр и Приволжье» - уже согласовала проект, по которому оно будет обеспечено.

- Кто-то может сказать, что очень долго шли к установке этого поста, но это серьёзный процесс, мы детально прорабатывали каждую мелочь, - подчеркнул глава Гагаринского района Роман Журавлёв.

Держать руку на пульсе

Глава региона поинтересовался: учитывали ли при выборе площадки для поста розу ветров, то есть типичные для этой местности ветровые условия?

- Осенью 2018 года мы получили от Росгидромета рекомендации по оптимальному расположению поста, а также согласовали данный вопрос с администрацией Гагаринского района, - ответил Антон Зебанц.

- Очень правильно, господин Зебанц, что обратились за консультацией в федеральное ведомство, которое специализируется на этом. Я лично вам и компании «Эггер» благодарен за то, что выполнили мою просьбу в интересах гагаринцев, - сказал губернатор.

Глава региона предложил установить в центре Гагарина табло, куда будут выводиться экологические показатели.

О том, какую информацию можно будет получить в результате работы поста и куда она будет поступать, рассказал начальник областного департамента по природным ресурсам и экологии Роман Захаров:

- В настоящее время прорабатывается вопрос с «Эггером» по механизмам передачи администрации района и профильному департаменту информации о содержании в воздухе пыли, оксида углерода, диоксида серы, оксида азота, формальдегида, а также об атмосферном давлении, скорости ветра, температуре, влажности воздуха. В результате все желающие будут получать оперативную информацию об экологической безопасности и состоянии окружающей среды как на сайте муниципалитета, так и на сайте департамента.

Глава региона предложил дополнительно визуализировать эти показатели:

- В дополнение к этому, Роман Владимирович (Журавлёв, глава Гагаринского района), необходимо, чтобы данная информация размещалась на центральной площади города, через которую проходят основные транспортные потоки, где максимальное количество пешеходов. Для этого необходимо повесить цифровое электронное информационное табло, на которое в онлайн-режиме также будут выводиться данные о состоянии окружающей среды и существующей экологической ситуации в Гагарине.

Справка «КП»

Концерн «Эггер» входит в число крупнейших мировых предприятий деревообрабатывающей отрасли. Соглашение об установке экологического поста было подписано летом прошлого года губернатором Алексеем Островским и руководителем группы «Эггер» в области финансов, управления и логистики Томасом Ляйссингом.

Инна МАКАРОВА