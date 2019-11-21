Новый взгляд Алины

Алине Яковлевой требовалась срочная помощь офтальмологов. Девушку поддержали депутат Смоленской облдумы от «Единой России» Виктор Разуваев и неравнодушные смоляне.

Здоровый сон, недолгие прогулки на свежем воздухе. Она еще щурится от света, терпит боль от заживающих швов. Неделю назад Алине, жительнице деревни Кощино Смоленского района, вовремя сделали операцию в Калужской клинике имени Федорова и спасли от слепоты. Впервые проблемы с глазами появились еще в детстве: в начальной школе ей удалили катаракту. На долгое время девушка забыла про недуг. Зрение стало ухудшаться в прошлом году. - Мне оперировали левый глаз, тогда все обошлось лазером. Совсем недавно, возвращаясь домой после работы, увидела черное пятно уже на правом глазу. Списала все на переутомление и особого значения не предала. Когда же самочувствие стало ухудшаться, поехала к врачу на осмотр. Меня посадили за аппарат, такой большой и страшный, и я поняла - что-то серьезное, - вспоминает Алина.

Прошлогодняя история повторялась. Только в этот раз диагноз – отслоение сетчатки глаза. Вердикт врачей - срочное операционное вмешательство, иначе зрение не вернуть. Ехать необходимо в Калужский центр. Алина живет с мамой и старшим братом. Для семьи такая поездка – непосильные расходы. - Уже более 30 лет я работаю в Кощинской средней школе, - рассказала мама Алины Татьяна Яковлева. – Была вожатой, а после рождения дочери перешла в столовую: принимаю товар, мою посуду. Муж умер, когда Алина окончила школу. Тяжело, конечно. За дочку очень переживаю, но перед ней стараюсь не подавать вида.

О проблеме узнало руководство школы. Директор Александр Барнев принял срочные меры:

- Алина – выпускница нашей школы, активистка. Очень талантливая девушка, окончила Смоленский государственный институт искусств. Наш коллектив, конечно, не смог остаться в стороне - помогли материально. Я обратился к депутату по нашему округу Виктору Алексеевичу Разуваеву, и буквально через полчаса Алина уже лично рассказывала ему свою историю, - отметил директор. Алина рассказала, что как только врачи поставили диагноз и дали срок максимум четыре дня, она начала сбор необходимых документов на получение квоты. Однако ответ из Калуги последовал неутешительный - приезжайте после новогодних праздников.

Фото: smolensk.er.ru.

- Я помню, как мы встретились с Алиной. Не передать ее эмоций, когда у нее появилась надежда, что мы сможем помочь. Действительно, Департамент по здравоохранению оперативно сделал документы, все было отправлено в Калугу. Однако возникла проблема с назначением даты операции. С ее прогрессирующей болезнью нужна была экстренная помощь, поэтому я связался с калужскими депутатами от «Единой России», с председателем Калужской облдумы, который с пониманием отнесся к нашей проблеме, ведь мы - однопартийцы должны быть едины во взглядах и своих действиях. Он, в свою очередь, обратился к руководству клиники имени Федорова, - подчеркнул Виктор Разуваев. Решение было принято моментально. В тот же день, вечером, Алина села в автобус и утром приехала в Калугу.

- Меня уже ждал главный врач клиники. Виктор Алексеевич также помог решить и вопрос с проживанием, - рассказала Алина.

- Все так быстро разрешилось, в один день, - вспоминает мама. – Столько неравнодушных людей откликнулось на нашу беду: «Единая Россия», школа, коллеги и друзья.

Сейчас 24-летняя Алина восстанавливается дома, в Кощино. Очень хочет почитать книгу или пойти в танцевальную школу, куда так и не попала из-за диагноза. Пока хозяйку развлекают четвероногие питомцы – пес Арчи и кошки Боня и Тося.

- Как только восстановлюсь, первым делом хочу съездить к Виктору Алексеевичу, к врачам, ко всем, кто помогал, и сказать огромное спасибо, - рассказала Алина.

Через месяц девушке снимут швы, а в начале февраля - специальную пломбу. Мечта видеть мир во всей его красоте стала ближе. Девушка надеется, что сбудется и ещё одна - играть в театре. С детства Алина посещала театральный кружок, играла в спектаклях.

- Если я все-таки стану актрисой, обязательно приглашу Виктора Алексеевича на свой спектакль, - улыбается девушка.