Ирина Калиненко хлопочет по дому. Сегодня у семьи большой праздник – новоселье. Сбылась давняя мечта женщины, ей помогли приобрести просторную квартиру. Помощь матери пятерых детей совместно с коллегами-депутатами оказал Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов.

Смоленская многодетная семья отпраздновала новоселье в новой квартире.

По словам Игоря Васильевича, это еще далеко не конец истории:

- Процесс с покупкой квартиры для этой семьи еще не закончился. Нам предстоит большая работа, чтобы окончательно рассчитаться с застройщиком. Но уже сегодня можно сказать, что здесь восторжествовала справедливость и гуманность. Семья, в которой пятеро прекрасных детей, получила долгожданное жилье. Я рад, что это уже готовая квартира с хорошим ремонтом, индивидуальным отоплением, в новом доме, в привычном для ребят районе, где проживали ранее. Выражаю отдельные слова благодарности застройщику и субподрядчику за ремонт квартиры для этой семьи, - подчеркнул Игорь Ляхов.

Напомним, что у Ирины была собрана часть средств от продажи своей комнаты и полученных федерального и регионального материнских капиталов. Финансовые средства внес Игорь Ляхов. Кроме того, директор фирмы застройщика, у которого Ирина хотела приобрести квартиру, депутат Смоленского городского Совета Вадим Косых по просьбе Игоря Ляхова сделал для многодетной матери большую скидку. Несмотря на то, что Ирина уже получила ключи от квартиры, женщина всё еще должна большую сумму. Для того, чтобы собрать недостающие средства, Игорь Ляхов направил письма в адрес руководителей различных структур с просьбой помочь семье.

- Случай Ирины – исключительный. Когда я узнал от Игоря Васильевича, что такая большая семья нуждается в помощи, я не смог остаться в стороне. Наши подрядные организации также включились в эту работу, сделали для семьи хороший ремонт. Уверен, что каждый день Ирины в этой квартире будет наполнен радостью, - отметил генеральный директор АО «Смолстром-Сервис», член фракции «Единая Россия» в Смоленском городском Совете Вадим Косых.

На фото Вадим Косых и Александр Зеленский.

Жизненная ситуация у Ирины действительно непростая. Троих несовершеннолетних сыновей и двух дочек женщина воспитывает одна. Калиненко работает на муниципальном предприятии, получает небольшую зарплату. Из родственников – только мать-пенсионерка. Помощи многодетной семье ждать неоткуда. Несмотря на это, мать-одиночка успевает воспитывать детей добрыми и отзывчивыми. Ранее Игорь Ляхов отмечал, что, глядя на ее трудолюбие, отношение к жизни и детям не мог поступить иначе.

Ремонт в квартире для многодетной семьи помог сделать директор ОАО «Горжилстрой» Александр Зеленский:

- Мы посчитали необходимым помочь этой семье. Бесплатно сделали для них ремонт. Ирина вырастила ребят совершенно одна, я считаю, что это своего рода, подвиг. Мы успели сделать ремонт в короткие сроки, чтобы Ирина как можно скорее въехала в квартиру, - говорит Александр.

Смоленская многодетная семья отпраздновала новоселье в новой квартире.

На новоселье приехали все виновники торжества, благодаря которым вопрос Ирины решился положительно. Региональный координатор проекта «Единой России» «Крепкая семья», директор реабилитационного центра для детей и подростков «Вишенки», депутат Смоленского городского Совета Светлана Новикова давно знакома с детьми Ирины. Один из сыновей – 11-летний Дима, по состоянию здоровья, бывает в «Вишенках». Ранее Светлана Алексеевна совместно с координатором спецпроекта партии «Единая Россия» «Забота», депутатом Смоленской областной Думы Ниной Куликовских посетила семью еще на старой однокомнатной квартире. Светлана Новикова отмечает, что в семье растут очень талантливые и открытые ребята. «Несмотря на достойный ремонт, самое прекрасное в этой квартире – дети», - признается она.

Раньше семья Калиненко жила в маленькой комнате в здании бывшего общежития. Две двухъярусные кровати для детей и обеденный стол занимали все пространство. Сейчас Ирина живет в четырехкомнатной квартире, площадью более 90 кв. м. У ребят появились свои детские комнаты, уютный зал, где уже через месяц будет стоять новогодняя ёлка. Теперь Ирине есть куда поставить домашние соленья.

Игорь Ляхов поздравил Ирину Калиненко с приближающимся Днём матери, пожелал ей сил в воспитании детей и ведении хозяйства. Старшим ребятам наказал быть помощниками маме и настоящими друзьями друг для друга.

- В преддверии большого праздника – Дня матери мне бы хотелось пожелать всем матерям, которые воспитывают детей самостоятельно, чтобы на их жизненном пути попадались только отзывчивые люди, которые будут готовы помогать семьям в рамках своих возможностей. Ведь главное богатство нашей страны – человек, - сказал Игорь Васильевич. На новоселье парламентарий подарил телевизор для большой семьи Калиненко.

Сын Ирины Вова давно занимается музыкой. Он спел знаменитую «Катюшу», которая тронула сердца гостей. Прощаясь, Ирина Владимировна поблагодарила всех, кто помог решить её проблему. «Спасибо вам огромное еще раз! Вы даже не представляете, как вы мне помогли. В моем доме вы будете всегда желанными гостями!»

Символично, что первым праздником для семьи в новой квартире станет День матери. Его Калиненко отметят за большим столом на просторной кухне.