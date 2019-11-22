Депутат Юрий Черняк награжден орденом Александра Невского

20 ноября 2019 года заместитель председателя правительства Максим Акимов и министр транспорта Евгений Дитрих вручили депутату Смоленской областной Думы, гендиректору Рославльского вагоноремонтного завода Юрию Черняку орден Александра Невского, сообщает пресс-служба регионального парламента.

Фото: smoloblduma.ru.

Высокая награда стала признанием заслуг многолетнего труда и личного вклада Юрия Александровича в развитие экономики страны. Нынешний год стал рекордным в работе Рославльского вагоноремонтного завода.

- Если в прежние годы мы наращивали объемы производства от 5 до 15 процентов, то в текущем году цифры приближаются вплотную к 40 процентам роста производства, - рассказал Юрий Черняк.

Успех достигнут в достаточно сложной ситуации, когда производители вагонов, как и предприятия по ремонту подвижного состава, испытывают трудности в связи с отсутствием цельнокатаного колеса.

Сегодня Рославльский вагоноремонтный завод активно работает со многими транспортными компаниями на железной дороге, для которых он стал одним из основных поставщиков подвижного состава. По итогам года предполагается выйти на рекордную цифру - 3500 тысячи вагонов. Для сравнения: в прошлом году было выпущено 2400 вагонов.

За 9 месяцев завод перечислил 445 миллионов рублей в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды. Работники предприятия получают достойную заработную плату и имеют социальные гарантии.

По мнению Юрия Черняка, секреты успеха простые: нужно двигаться вперед в любой ситуации, надо искать новые рынки и не останавливаться на достигнутом: «Любая остановка - это уже шаг назад».

Фото: smoloblduma.ru.

Сегодня завод не только делает серийные вагоны, но и готовит к производству две новые модели, на которые уже есть заказы - платформы для перевозки рулонной стали, которая не имеет аналогов, и длиннобазной платформы для перевозки контейнеров. В планах начать новое производство со второго квартала 2020 года.

Фото: smoloblduma.ru.

Вместе с радостными событиями в жизни руководителя завода и депутата регионального парламента немало забот и трудных задач. Сейчас он с болью говорит о ситуации с Рославльским техникумом железнодорожного транспорта, который находится под угрозой закрытия.

Это учебное заведение появилось в Рославле вскоре после открытия вагоноремонтных мастерских и 145 лет исправно готовило квалифицированных специалистов, которые легко находили работу и приносили пользу. В лучшие годы там училось до 700 студентов. Надпись «Добро пожаловать на учебу» еще можно прочитать на фасаде техникума, однако набор абитуриентов на первый курс с этого года запрещен, бюджетных мест нет.

- Я тоже выпускник Рославльского техникума железнодорожного транспорта 1981 года. Для меня ситуация с техникумом - это огромная боль, это боль, наверное, всех рославльчан, всех неравнодушных людей, - подчеркнул Юрий Александрович.

Фото: smoloblduma.ru.

Сложная ситуация имеет свою историю. Сначала техникум лишился статуса юридического лица, став филиалом московского вуза, а затем Санкт-Петербурского университета. Затем техникум пережил скандал. У питерского вуза не было аккредитации для обучения по одной из специальностей, и целый курс ребят автоматически мог лишиться отсрочки от срочной службы в Вооруженных силах. Тогда спасло вмешательство председателя областного законодательного собрания Игоря Ляхова, депутатов областной Думы фракции "Единая Россия" и сенатора от Смоленской области Франца Кринцевича. С большим трудом совместными усилиями проблему удалось решить.

Юрий Черняк с сожалением говорит, что узнал о новых трудностях от директора техникума, когда решение уже было принято в виде постановления Федерального агентства железнодорожного транспорта, запрещающего прием первокурсников.

Юрий Черняк сразу подключился к этому вопросу, провел переговоры с кадровой службой Российских железных дорог и Федеральным агентством.

- Упершись в стену, я вышел на Игоря Васильевича Ляхова. Игорь Васильевич очень серьезно отнесся к вопросу сохранения нашего учебного заведения, и по его поручению мы подготовил бизнес план финансового состояния техникума: что он может зарабатывать сам и что нужно из бюджетной сферы. Игорь Васильевич вышел на губернатора Алексея Владимировича Островского с просьбой рассмотреть вопрос, как помочь сохранить техникум. Было сформулировано письмо и направлено министру транспорта России по поводу продолжения деятельности этого учебного заведения, - отметил Юрий Черняк.

Еще одним шагом к спасению техникума стало обращение Юрия Александровича, который после церемонии награждения передал письмо министру транспорта Евгению Дитриху с просьбой рассмотреть возможность сохранения техникума. В разговоре с руководителем профильного Департамента Министерства парламентарий акцентировал внимание, что в городе практически не остается средних технических учебных заведений, а, значит, молодежь вынуждена будет уезжать в другие регионы, и, как показывает опыт, далеко не все потом возвращаются.

- Наш техникум - это не только образовательное учреждение, но оно несет на себе еще некую социальную нагрузку по сохранению молодежи в городе, приумножению численности населения в Рославльском районе, - сказал в разговоре Юрий Черняк.

Если не принять экстренных мер, через три года техникум, выпустив последних специалистов, может прекратить существование. Кроме того, будет утрачен замечательный коллектив педагогов. Трудно переоценить значимость техникума и для Рославльского вагоноремонтного завода, на котором в настоящее время работает более 250 выпускников учебного заведения. Эти работники, как и многие в Рославле, с тревогой наблюдают за развитием событий, надеясь, что будет найдено правильное решение.

Выпускница техникума 2001 года Светлана Малюченкова работает на заводе 18 лет. По ее словам, все ее напарницы по ОТК на участке изготовления новых осей тоже учились в этом учебном заведении.

- Мы очень переживаем за его судьбу. Я хочу, чтобы мой сын, который сейчас учится в 6 классе, поступил в этот техникум и пошел по моим стопам, - призналась Светлана Сергеевна.

Михаил Лысков также окончил техникум, работал на разных участках, прошел путь от слесаря до замдиректора по управлению качеством. Он убежден, что в этом ему помогло отличное базовое образование, разноплановость полученных на старте знаний:

- На заводе все очень обеспокоены ситуацией с возможным закрытием нашего техникума. Мы хотим по возможности помочь, отстоять и защитить его, ведь многие хотели бы связать свою судьбу с железнодорожным транспортом, пройдя обучение в нашем техникуме, - говорит Михаил Лысков.

После обращений в защиту учебного заведения появилась надежда его сохранить. Многие убеждены, что путем конструктивного диалога и взвешенных продуманных решений можно решить эту сложную задачу.