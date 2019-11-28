2019-11-28T17:01:53+03:00
Общество

В Хиславичах появится современный парк

На территории зоны отдыха можно будет культурно провести время и заняться спортом.
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Фото: smolensk.er.ru.Фото: smolensk.er.ru.
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Зампред Госдумы, руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов совместно с секретарем регионального отделения партии Игорем Ляховым посетил парк, который реконструируется в рамках проекта партии «Единая Россия» и национального проекта «Жилье и городская среда».

В начале 18 века помещиками Салтыковыми в Хиславичах был построен дом и заложен огромный парк, который со временем утратил свое очарование. Два года назад властями было принято решение оживить место отдыха и придать ему современный облик при поддержке партии «Единая Россия».

- Парк для нас имеет большое значение, это часть истории нашего района. В первую очередь была сделана площадка для массовых гуляний, ведь других таких мест в поселке нет, - рассказала секретарь Хиславичского местного отделения «Единой России» Светлана Костюкова.

В следующем году завершится первая часть проекта. Но уже на входе в Салтыковский парк гостей встречает сцена. Дизайнеры решили обрамить ее габионами (металлическая сетка, заполненная камнями). Простой и в то же время оригинальный элемент отлично вписался в облик парка. Еще один объект внимания, уже юных жителей, современная детская площадка.

- Горки, качели, карусели. Все такое красивое, яркое! Мы собираемся здесь после школы, - радостно поделились ребята. Есть здесь и удобные лавочки. Пешеходные дорожки ведут к будущей смотровой площадке.

- В 30-е годы на этом месте играл оркестр. А смотровая площадка была украшена кустами сирени. Хотелось бы всё это воссоздать, - рассказала Светлана Костюкова гостям.

За два года реализации проекта на благоустройство Салтыковского парка было направлено порядка 4,5 миллионов рублей. В следующем году финансирование составит более двух миллионов рублей.

Фото: smolensk.er.ru.

Фото: smolensk.er.ru.

Фото: smolensk.er.ru.

Фото: smolensk.er.ru.

- Парк, ФОК, Дом культуры и стадион находятся в шаговой доступности. Все эти объекты в едином ансамбле смотрелись бы как центр культурной и спортивной жизни Хиславичей, - подытожил Сергей Неверов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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