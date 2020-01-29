Под Смоленском в районе поисков Влада Бахова предположительно нашли тело. Оно находилось в полутора километрах от беседки, где 6 апреля 2019 года проходила вечеринка подростков, в канале, рядом с рекой Гобза.

Региональные правоохранительные ведомства не комментируют страшную находку.

Между тем, как стало известно "КП", процедуры опознания еще не было. В настоящее время его передают на экспертизу. Утром родители Влада уехали в Москву в Центральный аппарат СКР, который в настоящее время занимается поисками парня. Напомним, поисковики искали Влада Бахова сегодня, 29 января. Сбор состоялся по инициативе сотрудников регионального УМВД.

Напомним, подросток Владислав Бахов пропал 6 апреля 2019 года во время молодежной вечеринки за городом в Демидове. Компания из 13 человек праздновала день рождения одного из ребят. Известно, что Влад переборщил с алкоголем. Около 19.00 он отошел в лес и не вернулся. Ребята начали искать друга, но не нашли. Только ближе к ночи они заявили о пропаже парня в полицию, а после его отцу Андрею.