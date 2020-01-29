Родители смоленского подростка прибыли на встречу с главой СКР
Родители смоленского подростка Влада Бахова прибыли в Москву на встречу с главой СКР Александром Бастрыкиным. Ранее уголовное дело по поводу безызвестного исчезновения парня после вечеринки с друзьями было передано в столицу.
Кроме того, сегодня, 29 января, добровольцы в сопровождении полицейских продолжат поиски подростка. Прочесывать снова будут лес. Группы собираются у беседки, где молодежь праздновала День рождения.
Ранее об исчезновении парня свою четвертую передачу показал Андрей Малахов. В "Прямом эфире" приняли участие родители Влада, девушка и ее подруга, которая также знала подростка, и жители Демидова. В программе шла речь о несостыковках в рассказах подростков, а также о ЧП в Велиже, когда у дома одного из водолазов прогремел взрыв.
Свою версию о ходе расследования дела об исчезновении смоленского подростка в лесу дали и представители регионального следственного комитета.
ИСТОЧНИК KP.RU