Родители смоленского подростка прибыли на встречу с главой СКР

29 Янв. 2020 2020-01-29T11:38:03+03:00

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Родители смоленского подростка Влада Бахова прибыли в Москву на встречу с главой СКР Александром Бастрыкиным. Ранее уголовное дело по поводу безызвестного исчезновения парня после вечеринки с друзьями было передано в столицу.

Кроме того, сегодня, 29 января, добровольцы в сопровождении полицейских продолжат поиски подростка. Прочесывать снова будут лес. Группы собираются у беседки, где молодежь праздновала День рождения.

Ранее об исчезновении парня свою четвертую передачу показал Андрей Малахов. В "Прямом эфире" приняли участие родители Влада, девушка и ее подруга, которая также знала подростка, и жители Демидова. В программе шла речь о несостыковках в рассказах подростков, а также о ЧП в Велиже, когда у дома одного из водолазов прогремел взрыв.

Свою версию о ходе расследования дела об исчезновении смоленского подростка в лесу дали и представители регионального следственного комитета.

ИСТОЧНИК KP.RU