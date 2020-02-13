В Смоленске семье Микулич помогли стать на шаг ближе к мечте о доме

В региональном отделении Партии «Единая Россия» состоялась встреча с многодетной семьей Микулич. Ранее председатель региональной общественной организации бывших малолетних узников фашистских концлагерей Зоя Кумерданк передала свой участок земли молодым родителям для постройки частного дома. Секретарь регионального отделения «Единой России» Игорь Ляхов поручил смоленским партийцам помочь семье облагородить участок.

Фото: smolensk.er.ru.

Зоя Кумерданк - человек с активной жизненной позицией, возглавляет общественную организацию бывших малолетних узников. Недавно на одном из мероприятий Зоя Кузьминична обратилась к Игорю Ляхову с пожеланием подарить многодетной семье земельный участок в Михновском сельском поселении.

- В силу некоторых обстоятельств я так и не смогла заняться своим участком. Очень часто в прессе слышала, что большое число многодетных семей хотели бы получить земельный участок. И тогда за помощью в реализации своей идеи я обратилась к Игорю Васильевичу Ляхову, - рассказала Зоя Кузьминична.

Поиском семьи, которая действительно нуждается в земельном участке, занялись координатор партийного направления «Забота», депутат облдумы Нина Куликовских и региональный координатор партпроекта «Крепкая семья» Светлана Новикова.

Фото: smolensk.er.ru.

Семья Микулич воспитывает четверых детей. Сельские учителя: глава семейства Александр в прошлом поисковик, а жена Мария – член регионального отделения «Национальной родительской ассоциации», участник партийных проектов. Дети посещают всевозможные кружки, занимаются музыкой.

- Я просто в восторге от этих детей, от родителей исходит свет. Я человек поколения, у которого не было детства и мне так хочется, чтобы эти дети были счастливы и жили под мирным небом, - отметила Зоя Кумерданк.

- Получить подарок от человека с таким добрым сердцем – бесценно, - прокомментировала семья.

- Зоя Кузьминична пережила в этой жизни многое, поэтому неудивительно, что такой человек совершает благородные поступки, - отметил Игорь Ляхов. - Политика нашего Президента очень правильная, и в Послании к Федеральному Собранию четко и ясно прозвучало, что главная задача – сохранение российского народа, его преумножение. Материнский капитал, который будет теперь выплачиваться и на первого ребенка, и поддержка многодетных семей – все это шаги для укрепления семьи, увеличения демографии. Самое большое богатство страны, безусловно, человек.

В первую очередь я хочу сказать слова благодарности Вам, Зоя Кузьминична. В год 75-летия Победы Вы сделали подарок многодетной семье, и это прямое воплощение того, о чем говорил Президент в своем послании».

Семья Микулич поблагодарила партийцев за встречу. Разговорившись за чашкой чая, Мария рассказала, что является родственницей нашего знаменитого земляка, поэта-песенника Михаила Исаковского.

- Спасибо огромное региональному отделению партии «Единая Россия» за то, что в прошлом году вы взяли шефство над домом-музеем моего прапрадедушки Михаила Васильевича Исаковского. Я не хотела афишировать факт, что я его праправнучка, но не могу не выразить слова благодарности за вашу работу, - обратилась к Игорю Ляхову Мария.

Рассказали молодые родители и о своих мечтах. У большой семьи большие планы.

- Хочется построить просторный дом, чтобы был свой огород, чтобы была возможность приобщать детей к труду, - поделилась Мария.

Игорь Ляхов поручил смоленским партийцам выехать на место и помочь семье привести в порядок заросший участок. С наступлением тепла участники встречи планируют совместно посадить на территории возле будущего дома фруктовые деревья.